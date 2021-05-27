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Dünya
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Blinken Mısır’da Sisi ile görüştü

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Blinken Mısır’da Sisi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkesin ardından çıktığı Orta Doğu turunun ikinci gününde anlaşmaya arabuluculuk yapan Mısır’a gitti.

Dün Kahire’ye gelen Blinken, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüştü. Göreve gelmesinden bu yana ilk Mısır ziyaretini gerçekleştiren Blinken, görüşmenin ardından Kahire’deki ABD Büyükelçiliği’nde basına yaptığı açıklamada Mısır’a ateşkes yolunda çabaları için teşekkür ederek Filistinliler ile İsrail halkının birlikte ve istikrarlı bir şekilde yaşamaları için çabalamaya devam edeceklerini söyledi. Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Amman’da temaslarda bulunacak.

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