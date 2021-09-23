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Blinken: Mevlüt, seni görmek güzelBlinken: Mevlüt, seni görmek güzel#Mevlüt Çavuşoğlu
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Blinken: Mevlüt, seni görmek güzel

#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken#ABD
Blinken: Mevlüt, seni görmek güzel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

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Çavuşoğlu, Twitter’daki kişisel hesabından, “Mevkidaşım Blinken ile Afganistan, Suriye ve Kafkasya’daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD ile diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise iki bakan arasında görüşme öncesi geçen kısa diyalog ve görüşmeyle ilgili açıklama yayınladı. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, “Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ile Türkiye arasında çeşitli konularda yapılacak iş birliğini görüşmek üzere BM Genel Kurulu kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile New York’ta bir araya geldi. Görüşmede, Afganistan ve bölgesel konularında ortak çalışmalar ele alındı” açıklamasını yaptı. Görüşme öncesinde Blinken, “Mevlüt ile son dokuz aydır ya telefonda ya da farklı yerlerdeki toplantılarda çok zaman geçirdik. Mevlüt, hoş geldin. Seni görmek çok iyi” dedi. Çavuşoğlu da “Tony, seni tekrar görmek çok güzel. Afganistan’daki birçok konuda mükemmel işbirliği için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken#ABD