Blinken İsrail’de Hamas’ı suçladı

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Ateşkes ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasında hiçbir gecikme ve mazaret olamayacağını belirten Blinken, İsrailli aşırı sağcı bakanların, ateşkes karşıtı açıklamalarını görmezden gelerek anlaşmanın henüz gerçekleştirilememesinin sebebi olarak Hamas’ı gösterdi.

REHİNE YAKINLARIYLA BULUŞTU

Tel Aviv’de rehine yakınlarının düzenlediği gösteriyi ziyaret ederek rehinelerin ailelerine de mesaj veren ABD’li bakan, “Tüm rehineler evlerine dönene kadar ABD durmayacak” ifadesini kullandı. Blinken ayrıca yardımların Gazze’ye ulaştırılmasında da iyileşme söz konusu olduğunu ve bu iyileşmeyi hızlandırmanın ve sürdürmenin öneminin altını çizdi. İsrail kabinesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ardından Yerleşimler ve Ulusal Projeler Bakanı Orit Strock da Hamas’la imzalanması beklenen anlaşmaya karşı çıkarak Refah’a yapılması planlanan operasyonun tamamlanması gerektiğini savundu.

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HAMAS: KISA SÜREDE YANIT VERECEĞİZ

İSRAİL’in teklif ettiği ateşkes ve rehine takas anlaşmasını değerlendirmeyi sürdüren Hamas, çok kısa süre içinde yanıt vereceğini bildirdi. Hamas, herhangi bir anlaşmanın kalıcı ateşkes öngörmesi gerektiğini de belirtti. Hamas’ın üst düzey isimlerin Suheyl el-Hindi, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada Filistinli grubun yanıtını çok kısa süre içinde vereceğini söylerken, tam bir zaman vermedi. Hamas’tan yapılan bir diğer açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ‘Hamas’a cömert bir teklifte bulunuldu’ yönündeki açıklamasının kendileri üzerinde baskı kurmayı ve İsrail’i aklamayı hedeflediği belirtildi.