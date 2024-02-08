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Biyonik gözle yeni hayata merhaba

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#Biyonik Göz#Myah Hauxwell#İngiltere
Biyonik gözle yeni hayata merhaba
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 07:00

Doğuştan bir gözü bulunmadığı için akranları tarafından zorbalığa maruz kalan dokuz yaşındaki İngiliz Myah Hauxwell’in hayatı, son teknoloji biyonik göz sayesinde değişti.

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Hauxwell, küçük göz sendromu olarak da bilinen, hamilelik sırasında gözün gelişmemesine neden olan “mikroftalmi” sebebiyle tek gözle dünyaya geldi. Çok nadir görülen sendrom sebebiyle küçük kıza göz yuvasının şeklini korumak için 20 ameliyat yapıldı. Yaşıtlarından gözüyle ilgili her gün olumsuz yorumlar alan Hauxwell’e yardım etmek isteyenler biyonik göz ameliyatı olması için 15 bin Sterlin (580 bin TL) topladı. Küçük kıza ABD’de dijital irisi ve genişleyen gözbebeği olan biyonik protez göz takıldı. Dijital iris için kalp şeklini seçen Myah, büyüdüğünde engelli kişiler için savunuculuk yapmak istediğini söyledi.

 

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#Biyonik Göz#Myah Hauxwell#İngiltere

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