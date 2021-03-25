Bitcoin’le Tesla satacak

Mesajında “Artık Bitcoin’le bir Tesla alabilirsiniz” diyen Musk, ödemelerin ‘açık kaynaklı yazılım’ sayesinde kabul edileceğini ve ödenen paranın başka bir para birimine dönüştürülmeden Bitcoin olarak saklanacağını söyledi. Şirket, ocak ayında yaptığı açıklamayla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alındığını ve yakında kripto parayla ödeme kabul edileceğini duyurmuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara