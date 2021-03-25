Bitcoin’le Tesla satacak
ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımla şirketin ürettiği otomobillerin ABD’de artık kripto para Bitcoin ile satın alınabileceğini duyurdu.
Mesajında “Artık Bitcoin’le bir Tesla alabilirsiniz” diyen Musk, ödemelerin ‘açık kaynaklı yazılım’ sayesinde kabul edileceğini ve ödenen paranın başka bir para birimine dönüştürülmeden Bitcoin olarak saklanacağını söyledi. Şirket, ocak ayında yaptığı açıklamayla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alındığını ve yakında kripto parayla ödeme kabul edileceğini duyurmuştu.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara