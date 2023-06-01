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Bisikletten düştü, boşlukla selamlaştı... ABD Başkanı Biden yine yerde!

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#Biden#ABD#Düşme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 23:28

ABD Başkanı Joe Biden, hem gaflarıyla hem de düşmeleriyle gündemde yerini alıyor. Bisiklet sürdüğü sırada gazetecileri selamlamak isteyen daha sonra yere düşen, bir konuşmasının ardından boşlukla selamlaşması günlerce konuşulan Başkan Biden'ın, bu sefer Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneden ayrıldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

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ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha dengesini kaybederek yere düştü. Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenine katılan Biden, diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken dengesini kaybederek yere düştü. Dizlerinin üzerine düşen Biden, daha sonra yerden kalkarak, kendisi için hazırlanan sandalyeye geçerek oturdu.
ABD basınında yer alan haberlerde, Biden’ın sahnede bulunan kum torbasına ayağının takıldığı ve bu nedenle düştüğü ifade edildi. Biden’ın olayda yaralanıp yaralanmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Biden, geçtiğimiz yıl Başkanlık uçağı Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

ABD Başkanlığında ikinci dönem için adaylığa hazırlanan Biden’ın yaşadığı son tahlisiz olaydan sonra yaşı ve sağlığı hakkındaki sorular yeniden gündeme geldi.

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#Biden#ABD#Düşme

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