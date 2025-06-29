Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy Türkiye'ye geliyor: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan’ın görüşmede, Türkiye’nin NATO Müttefiki ve stratejik ortağı Birleşik Krallık ile ilişkilerine önem atfettiğini ve ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu bildirmesi bekleniyor. İkili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtecek olan Fidan, güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasında yakın çalışmaların devam etmesinin önem arz ettiğini vurgulayacak.

Fidan, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayii ve turizm alanlarındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki itici güç olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğini kaydedecek. AB üyesi olmayan iki müttefik olarak Türkiye ve Birleşik Krallık’ın Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunu ifade edecek olan Fidan, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizecek.

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EŞGÜDÜM VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU YAPILACAK

Fidan'ın, Birleşik Krallık’ta yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin ilişkilerin katma değerini teşkil ettiğini hatırlatması ve Türkiye ile Birleşik Krallık’ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eşgüdüm ve iş birliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Orta Doğu’da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini söylemesi beklenen Fidan, İran ve İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunu ve nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğini ifade edecek.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy

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RUSYA VE SURİYE GÜNDEMDE OLACAK

Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için elzem olduğunu açıklayacak. Fidan'ın ayrıca Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında, ülkenin ekonomik, altyapısal ve beşeri kapasitesinin toparlanması için birlikte çalışılabileceğini ifade etmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye’nin stratejik ortağı ve NATO Müttefiki Birleşik Krallık’la yakın ikili ilişkiler, her düzeydeki temas ve ziyaretler vesilesiyle ivme kazanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık’a ilk resmi ziyaretini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile en son 15 Mayıs 2025 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya’da görüşmüştü.

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2024 yılında, Birleşik Krallık Türkiye’nin üçüncü büyük ihracat pazarı, aynı zamanda Türkiye’deki üçüncü büyük yabancı yatırımcı ve üçüncü büyük turizm pazarı olmuştu. Ticaret hacmi de aynı yıl içinde 22 milyar dolar seviyesine ulaşmış; ihracat 15,2 milyar dolar, ithalat ise 6,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti. İngiltere ve Türkiye, ikili ticaret hacmi için ortak hedefi 30 milyar Dolar olarak belirledi.

Türkiye’deki Birleşik Krallık yatırımları 14,2 milyar dolar seviyesinde. Birleşik Krallık’taki Türk yatırımları ise 4,3 milyar dolar civarında. 2024 yılında Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye 4,4 milyon civarında turist gelmişti. Yedinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısı, 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da düzenlenmişti. Müteakip toplantının 2025 yılı içerisinde Londra’da düzenlenmesi bekleniyor.