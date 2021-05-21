Salma Hayek: Bırakın evimde öleyim

Meksika asıllı oyuncu, Variety dergisine verdiği röportajda, ölümden döndüğünü söyledi. Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra’da geçiren Salma Hayek, hastalık süresince evinde tedavi gördüğünü belirtti. Hayek, durumu giderek kötüleşince kendisini hastaneye götürmek için yalvaran doktoruna “Evimde ölmeyi tercih ederim” dediğini söyledi.

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