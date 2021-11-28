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Bir resim yaptı ve tüm hayatı değişti: ABD bu kadını konuşuyor

#Donald Trump#ABD#Dünya
Bir resim yaptı ve tüm hayatı değişti: ABD bu kadını konuşuyor

44 yaşındaki Rusya göçmeni Lena Ruseva, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı tasvir eden bir dizi tabloyla ABD'de gündem oldu. Bir sigorta şirketi Ruseva'dan 'terör sigortası kapsamına' girmesini istedi.

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ABD 44 yaşındaki Rusya göçmeni Lena Ruseva isimli ressamı konuşuyor.

Zira Ruseva, 30 resimden oluşan 'Trump: Paralel Evren'de isimli son koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

'Donald Trump'ı güçlü biri olduğu için seviyorum' diyen Ruseva New York Post'a konuştu ve şu ifadeleri kullandı;

'Bazı insanlar ondan nefret ediyor ve ona ırkçı diyor. Bazı insanlar onu seviyor ve onlar gerçek fanatikler. Herkesin kendi kafasında bir Donald Trump imajı var.'

Bir resim yaptı ve tüm hayatı değişti: ABD bu kadını konuşuyor

 

'Eleştirmek kolay. Birinin yanlış veya kötü olduğunu söylemek kolay, ama onun ulaştığı noktaya kaç kişi ulaştı?' diyen ressam ilginç iddialarda bulundu.

New York Post'ta yer alan habere göre, bir sigorta şirketi Ruseva'dan 'terör sigortası kapsamına' girmesini istedi.

Ruseva, New York Polis Departmanı'nın (NYPD) İç Güvenlik Bakanlığı'nı olay hakkında uyardığını söyledi.

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Bir resim yaptı ve tüm hayatı değişti: ABD bu kadını konuşuyor

 

Gösteriyi düzenlemeyi kabul eden bir galerinin, tehditler almasının ardından son dakikada iptal kararı aldığını söyleyen Ruseva, kendisinin de taciz ve tehdit mesajları aldığını belirtti.

Şimdiye kadar koleksiyondan yedi parça bin ila 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satıldı.

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#Donald Trump#ABD#Dünya

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