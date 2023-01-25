Bir manyak da Hollanda'dan: Irkçı Edwin Wagensveld, Kuran yırttı

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İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’i yakmasına yönelik tepkiler sürerken bu kez benzer eylem Hollanda’dan geldi. Almanya kökenli Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur’an-ı Kerim yırttı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan olaya sert tepki gelirken, Ankara’daki Hollanda Büyükelçisi de bakanlığa çağrılarak, provokatif eylemlere müsaade edilmemesi talep edildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

‘İĞRENÇ VE AŞAĞILIK EYLEM’

“Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsveç’in ardından bu kez Hollanda’da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.”

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Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.”

‘SOMUT TEDBİR BEKLİYORUZ’

“Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir. Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz.”

YAKMASINA DEĞİL YIRTMASINA İZİN VERMİŞLER

Aşırı sağcı Edwin Wagensveld, önceki gün yerel saatle 14.00’te idari başkent Lahey’deki parlamento binası önünde Kur’an-ı Kerim’i yırttığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Wagensveld’in tek kişilik gösterisi polis korumasında gerçekleşirken, ırkçı lidere Kur’an-ı Kerim’i yakmaması şartıyla izin verildiği belirtildi. Paylaşımın devamında yırtılan Kur’an sayfalarının başka bir yerde tava içinde yakıldığı görüldü.

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Benzer şekilde 22 Ekim’de Rotterdam’da Kur’an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA’nın eylemi, Wagensveld’in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.