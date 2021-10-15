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Bir lisede 17 kişiyi öldürmüştü! Ölüm cezası isteniyor... Avukatlarından flaş açıklama!

#ABD#Nikolas Cruz#Florida
Bir lisede 17 kişiyi öldürmüştü Ölüm cezası isteniyor... Avukatlarından flaş açıklama

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılında bir lisede 17 kişiyi öldüren silahlı saldırganın mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul edeceği bildirildi.

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2018 yılında Florida'nın Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde 17 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralanmasına neden olan Nikolas Cruz'un avukatları, müvekkillerinin, hakkındaki suçlamaları kabul edeceğini açıkladı.

Savcıların ölüm cezası almasını istediği Cruz'un suçlamaları kabul ederken bir uzlaşma talep etmediği, savunma ekibinin, müvekkillerinin şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması yönünde çalışacağı öğrenildi.

Cruz, 17 kez birinci dereceden cinayetle yargılanacak.

Cruz'un 14 Şubat 2018'de eski okulu Stoneman Douglas Lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın yasal olarak temin ettiği AR-15 tarzı yarı otomatik bir silah kullandığı olay, ülke çapında bireysel silahlanma karşıtı protestolara neden olmuştu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" belirtilmişti.

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Polise suçunu itiraf eden Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

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#ABD#Nikolas Cruz#Florida

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