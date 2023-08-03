Bir kez daha hakim karşısına çıkıyor: Donald Trump’a en ciddi suçlama

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020’de Joe Biden’a karşı kaybettiği başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmeye çalışmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame açıklandı. Washington DC Bölge Mahkemesi’ne önceki gün sunulan ve özel savcı Jack Smith’in hazırladığı 45 sayfalık iddianamede Trump’a yönelik dört ayrı suçlama yöneltildi. Smith, iddianamede Trump’ı, ABD’yi dolandırmaya yönelik komplo, ABD vatandaşlarının haklarına karşı komplo, resmi soruşturmayı engellemeye yönelik girişim ve bir tanığa müdahale etmekle suçladı. Bu suçlamalar toplamda 50 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. İddianame genel olarak, 6 Ocak 2021’de Trump taraftarlarının Amerikan Kongresi’ni basması ve onunla ilişkili olaylara odaklanmasıyla dikkat çekti.

KONGRE BASKINI

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İddianameyi mahkemeye sunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savcı Smith, 2021’deki Kongre Baskını’nın benzeri görülmemiş bir saldırı olduğunu belirterek arkasındaki motivasyonun, Trump’ın, başkanlık seçimi sonuçlarının toplanması, sayılması ve onaylanması sürecini hedef alan yalanlar olduğunu savundu. Smith, “masumiyet karinesi’ ilkesini hatırlatarak, iddianamenin adı üzerinde iddialardan oluştuğunu, kesin bir yargıda bulunmak için mahkemenin kararının beklenmesi gerektiğini kaydetti.

ALTI İŞBİRLİKÇİ

İddianamede ayrıca Trump’ın seçim sonuçlarını değiştirme çabasıyla ilgili altı kişinin kendisine yardım etmeye çalıştığı belirtildi. Washington Post, ‘işbirlikçisi’ olduğu belirtilen bu altı kişiden beşinin isimlerini paylaştı. Bu kişiler, Trump’ın kişisel avukatları Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Kenneth Chesebro ve Adalet Bakanlığı yetkilisi Jeffrey Clark olarak ifade edildi.

BUGÜN HÂKİM KARŞISINDA

Trump, iddianame duyurulmadan önce kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, suçlamaların aday olduğu 2024 Başkanlık seçimlerine müdahale amacı taşıdığını dile getirerek, özel savcı Jack Smith için ‘dengesiz’ ifadesini kullandı. Eski Başkan’ın bugün başkent Washington’daki federal mahkemede yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

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ÜÇÜNCÜ İDDİANAME

- Dört yeni suçu içeren iddianame, Trump aleyhindeki üçüncü ancak en önemli iddianame olarak gösteriliyor. Trump, daha önce 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına ‘sus payı’ ödediğine ilişkin suçlama sebebiyle 4 Nisan’da New York’ta mahkemeye çıkarak ‘federal soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıkan ilk eski başkan’ olmuştu. Trump, haziran ayında da Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmekle suçlanmış, Miami’de ikinci kez mahkemeye çıkmıştı.

PENCE’DEN SERT SÖZLER

- Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcılığını yapan Mike Pence, Trump’a yöneltilen dört yeni suçlamayla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Trump’ı eleştiren Pence, “Kendisini anayasanın önüne koyan hiç kimse asla ABD’nin başkanı olmamalı” ifadesini kullanarak Trump’ın anayasayı hiçe saydığını belirtti. Pence, Kongre baskını sırasında, Trump’ın kendisi ile anayasa arasında seçim yapmasını istediğini; anayasayı seçtiğini ve her zaman öyle yapacağını söyledi.