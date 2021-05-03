Bir günlük izin çıktı: Yüzlerce kişi maskeyle eğlendi

Geçtiğimiz ay Barselona'daki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izlemiş, görüntüler kısa sürede gündeme oturmuştu.

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan yapılan konser için merakla beklenen açıklama gelmiş, konser sonrası katılanlara koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığı duyurulmuştu.

Barcelona'daki 5 bin kişilik konser ile başlayan koronavirüs pasaportu denemeleri ülkenin bir diğer kenti Girona'da gece kulübünün açılması ile devam ediyor.

Kentte yaklaşık 8 ay sonra ilk kez gece hayatı canlandı. Gironalılara bir akşamlığına dahi olsa konsere ya da belirlenen 5 restoranda akşam yemeği yiyebilmeleri için izin verildi.

Bu aktivitelere katılmak isteyen kişilere akıllı telefonlarına bu pilot uygulamayı indirmeleri ve Kovid-19 testi şartı koşuldu.

Bu kriterleri yerine getiren yaklaşık 250 kişi, cumartesi gecesi 20 dakikalığına bir gece kulübünde eğlendi.

Deneye katılan 5 restoran da yüzde 80 kapasiteyle hizmet verdi.

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