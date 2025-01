Bir günde onlarca kararname imzaladı: Trump ile ABD sil baştan

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yemini etmesinin ardından önce Kongre’de, daha sonra geçit törenlerinin yapıldığı spor salonunda ve son olarak da Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te imzaladığı onlarca başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde alınan bazı kararları tek kalemde iptal ederken, daha birçok kararnameyle ABD’yi yeni bir döneme soktu. “Yozlaşmış statükoyu yıkacağız” diyen 47’inci Başkan, birçok alanda “sil baştan” dedi.

YASADIŞI GÖÇE SAVAŞ AÇTI

Trump’ın seçim kampanyası boyunca en çok ağırlık verdiği konu olan yasadışı göçle mücadele, başkanlığının ilk günündeki kararnamelerde de bariz şekilde ortaya çıktı. ABD-Meksika sınırında ulusal acil durum ilan eden 47’inci Başkan, güney sınırından yeni gelen kişilere sığınma hakkı tanınmasını yasakladı. Sığınma talebinde bulunan kişilerin davaları değerlendirilirken Meksika’da beklemelerini gerektiren politikayı yeniden başlattı ve kartelleri “terör örgütü” olarak tanımladı. Ayrıca çıkardığı kararnameler arasında en sorunlu olarak görülen “doğum yoluyla ABD vatandaşlığına hak kazanmayı engelleyen” belgeye de imza atan Trump’ın, mahkemelerde büyük bir yasal muhalefetle karşılaşması bekleniyor.

Haberin Devamı

PARİS ANLAŞMASINDAN ÇIKTI

Eski Başkan Biden, çevre ve iklim politikalarında daha “ilerlemeci” bir tavır takınırken Trump, ABD’nin yönünü tamamen çevirmeye kararlı. Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen Trump, ABD tarihinde ilk kez ulusal enerji acil durumu ilan etti. Bu, Trump’ın belirli çevrecilik kurallarını askıya almak ve bazı madencilik projelerinin izinlerini hızlandırmak için elini rahatlatacak. Elektrikli araçlar için teşvikleri de kaldıran Trump, Alaska’da daha fazla petrol ve gaz sondajı için de emir verdi. 47’inci Başkan, yemin töreninde yaptığı konuşma sırasında da ABD’nin fosil yakıtlara daha fazla yükleneceğini belirtmişti.

6 OCAK HÜKÜMLÜLERİNE AF

Trump’ın en tartışılan hamlelerinden biri de 6 Ocak 2021 Kongre baskını sonrası yargılanan ve hüküm giyen taraftarlarını affetmek oldu. Bin 500’den fazla hükümlüyü affeden Trump, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan en ciddi davalardan hüküm giyen Oath Keepers ve Proud Boys isimli aşırı sağcı grupların liderlerinin ve üyelerinin de serbest bırakılmasını sağladı ya da cezalarını hafifletti.

Haberin Devamı

BIDEN’I BOŞA ÇIKARDI

Seçim vaatlerini başkanlığının ilk gününde agresif bir şekilde hayata geçiren Trump, Biden döneminde imzalanan 78 kararnameyi de iptal etti. Trump, Biden’ın Küba’yı “terörü destekleyen ülke” statüsünden çıkarma kararını geri çekti. Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) de çekilen Trump, Biden yönetimi tarafından son dakika çıkarılan koruma tedbirlerini fiilen engelleyerek, birçok yeni veya beklemede olan federal düzenlemeyi de dondurdu ve devlette yeni işe alımları durdurdu. Öte yandan Trump, Eğitim Bakanlığı’nın “cinsiyet kimliği veya cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa karşı koruma sağlamak için” çıkardığı 2021 tarihli kararnameyi de iptal etti ve sadece iki cinsiyet olduğunu deklare etti.

Haberin Devamı

BATI ŞERİA’DA İŞGALE GÖZ KIRPTI

Trump’ın başkanlık kararnameleri arasında Biden tarafından Batı Şeria’daki şiddet yanlısı işgalci İsrailli yerleşimcilere yönelik olarak uygulamaya konulan yaptırım kararı da vardı. Biden bu kararı, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılardan sonra imzalamıştı. Biden’ın imzaladığı başkanlık kararnamesi sonucunda sadece geçen yıl 17 kişi ve 16 kuruluş belirlenmiş ve yaptırımlara çarptırılmıştı. Bunlar arasında Filistinlilere yönelik şiddetli saldırılara ve Filistin topraklarının gaspına karıştığı söylenen yerleşimciler de vardı.

Haberin Devamı

Sosyal medyada, First Lady Melania’nın Başkan Trump’ın kendisini öpmesini engellemek için bu şapkayı tercih ettiği yönünde şakalar yapıldı.

TÖRENİN EN ÇOK KONUŞULANI: FİRST LADY’NİN ŞAPKASI

Donald Trump’ın yemin töreninin en çok konuşulan ayrıntılardan biri, First Lady Melania Trump’ın tercih ettiği şapka oldu. 54 yaşındaki First Lady, tören için daha önce eski First Lady’ler Michelle Obama ve Jill Biden’ı da giydiren, New Yorklu tasarımcı Adam Lippes’ın tasarladığı çift ​​düğmeli lacivert bir palto, kalem etek ve fildişi ipek bir bluz ile koyu mavi topuklu ayakkabıları tercih etti. Melania Trump, klasik görünümünü ise Eric Javits’in tasarladığı geniş kenarlı bir şapka ile tamamladı. Sosyal medya kullanıcıları, First Lady’nin gözlerini tamamen kapatan şapka hakkında pek çok yorumda bulundu. Bu arada çarpıcı aksesuarın tasarımcısı Javits, bir kadın moda dergisine verdiği röportajda, şapkanın geçen ay Miami’den New York’a gönderilirken kargoda ezildiğini; yapısını düzeltmek için çok uğraşmak zorunda kaldığını anlattı. Javits ayrıca şapkada yalnızca yüzde 8 oranında makine dikişi kullandığını, geri kalan tüm işlemleri kendi eliyle yaptığını ve şapka teslim edilene kadar kendisinden başka kimsenin elinin değmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Trump törende Abraham Lincoln’ün 1861’deki yemin töreninde kullandığı İncil’in yanı sıra 2017’deki ilk yemin töreninde de olan kişisel İncilini kullandı.

YEMİN TÖRENİNDE İNCİL POLEMİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü gerçekleşen yemin töreninde First Lady Melania Trump’ın tuttuğu iki incile el basmaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Trump’ın yemin sırasında sadece sağ elini kaldırdığı ve İncil’e dokunmadığı görüldü. Trump’ın bu hareketine sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar Trump’ın usulen bir hata yaptığı imasıyla, “Demokrat olsaydı çoktan görevden alınırdı” derken, bazıları ise Trıump’a yemin ettiren Yüksek Mahkeme Yargıcı John Roberts’ın Melania Trump yerini almadan töreni başlatmasının bu duruma neden olduğunu savundu. Öte yandan Trump’ın bu hareketinde yasal bir sorun yok. ABD Anayasası’nın 6’ncı maddesi Başkan’ını görev başlangıcında “yemin ya da teyit” ile bağlasa da İncil’e el basmanın yasal bir zorunluluğu yok.

BİDEN SON GÜN AF ÇIKARMIŞTI: MİLLEY’NİN PORTESİNİ PENTAGON’DAN İNDİRDİLER

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından, Joe Biden döneminin Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley’nin portresi, seleflerinin resimleriyle dolu ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) koridorundan kaldırıldı. Artık emekli olan Milley’nin portresi, yaklaşık 15 gün önce asılmıştı. Pentagon, Trump göreve başladıktan sadece iki saat sonra Beyaz Saray’dan gelen emirle portreyi indirdiklerini bildirdi. Beyaz Saray’dan portreye dair bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan Biden görevden ayrılmadan önce Milley’e yönelik olası siyasi kovuşturmaları engellemek için önleyici bir af çıkarmıştı. Trump, 27 Eylül’de Truth Social’da, Milley’nin başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti. Trump, “Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu” ifadesini kullanmıştı.

NAZİ SELAMI MI VERDİ: MUSK’IN HAREKETİ TARTIŞMA YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni kurduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başına getirdiği milyarder Elon Musk’ın, yemin törenindeki konuşması sırasında elini önce göğsüne götürüp, sonra havaya kaldırdığı hareketi tartışma yarattı. Musk’ın hareketi, Nazi selamına benzetildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere pek çok kişi Musk’ın açıkça “Sieg Heil” (Yaşasın zafer) olarak da bilinen Nazi selamını verdiği yorumunu yaptı. Musk ise X hesabından rakiplerinin “daha iyi numaralara ihtiyacı olduğunu” belirterek “‘Herkes Hitler’ saldırısı çok sıkıcı” diye yazdı.