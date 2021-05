BioNTech aşısı bütün varyantlara etkili

BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin ve birçok bilim insanının yer aldığı bir araştırma ekibi, dünyanın tıp alanında önde gelen hakemli akademik dergilerinden The New England Journal of Medicine’a BioNTech aşısının kapsamlı bir analizini yazdı. ABD’nin Teksas Üniversitesi’nden 9 araştırmacı ile BioNTech’ten Alexander Muik ve Uğur Şahin’in yer aldığı araştırmada BioNTech aşısı olan kişilerin, aşıyı olduktan 2 ve 4 hafta sonraki verileri analiz edildi. Araştırmacılar, aşının Vuhan’da ortaya çıkan orijinal virüse karşı yüzde 95 oranında etkili olduğunun daha önce belirlendiğini hatırlatırken, “Buna ek olarak İngiltere’de görülen B.1.17 varyantı, Güney Afrika’da bulunan B.1.351 varyantı ve Brezilya’da görülen P.1 varyantının geliştirdiğimiz aşıya karşı duyarlı olduğunu tespit ettik. Bu oran B.1.351 isimli varyantta daha düşük bir seviyede” ifadelerini kullandı.

YENİ MUTASYONLARA KARŞI DA ETKİLİ

Çalışmada, aşının yeni çıkan mutasyonlara karşı etkinliğinin de test edildiği aktarıldı. Aşının her iki dozunu da 2 ila 4 hafta önce almış 15 farklı kişiden kan örnekleri alındığı belirtilirken, alınan örneklerin tamamında yeni varyantları etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Aşılamanın önemine dikkat çekilen çalışmada, “Elde edilen veriler bize yeni ortaya çıkmış B.1.526 (New York), B.1.429 (Los Angeles) ve B.1.1.7+E484K (İngiltere-G.Afrika) mutasyonlarının da aşıya duyarlı olduğunu gösterdiği için hızlı, yüksek oranda etkili ve onaylı aşılarla kitlesel aşılamanın yapılmasının salgını bitirmek için çok büyük bir önemi olduğunu gözler önüne seriyor” denildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara