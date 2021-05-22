BioNTech aşılı Türkler turist olarak gelebilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hürriyet’e yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadelede aşı yaptırma, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu. Bakan Spahn, “Türkiye’de Çin aşısıyla aşılanan veya koronavirüsle enfekte olup iyileşmiş kişiler, turist olarak Almanya’ya gelebilecek mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

İŞTE BAKANIN YANITI

“Türkiye halihazırda, çok sayıda enfeksiyon vakası yaşanmaya devam ettiği için yüksek vaka bölgesi olarak geçiyor; yani her 100 bin kişide görülen yedi günlük ortalama vaka sayısı yüksek olan risk bölgeleri listesinde yer alıyor. Bu durum, Türkiye’den Almanya’ya girişler açısından direkt karantinaya girilmesi gerektiği ve bu karantinanın, en erken beşinci günde yapılan testin sonucunun negatif olması durumunda sonlandırılabileceği anlamına geliyor.

VE KORONA GEÇİRENLER

“AB’de kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, test yaptırmak ve ayrıca karantinaya girmek zorunda değil. Yani bu, BioNTech ile aşılananlar için geçerlidir. Sinovac aşı maddesi bugüne dek henüz AB’de kullanım onayı almadı. En fazla 6 ay önce enfekte olduğunu bir PCR testiyle belgeleyebilenler için de aynı şekilde test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmuyor.”

Bakan kendi tatil planlarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Geçen yıl olduğu gibi, yine Almanya’da tatil yapacağım. Ne zaman tekrar ‘alışık olduğumuz’ tatili yapabileceğimizi söylemek zor. Aşılama, pandemiden çıkış yolunu açıyor. Bu da beni umutlandırıyor. Fakat hâlâ hep birlikte dikkatli davranmaya devam etmemiz gerekiyor.”

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