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Binlerce kişi tahliye edildi... Rodos’ta yangın durdurulamıyor

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#Rodos#Yunanistan#Yangın
Binlerce kişi tahliye edildi... Rodos’ta yangın durdurulamıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

Orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan’da Rodos adasındaki yangınlar 5 gündür kontrol altına alınamıyor.

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Adadaki yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlamasının ardından Yunan yetkililer tahliyelere başladı. Havadan 5 helikopter ve 3 uçakla ve karadan ise 200’den fazla itfaiyeciyle yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamayan yangın Kiotari bölgesinde bulunan 3 otele zarar verirken, dün 30 bin kişi adaki güvenli bölgelere nakledildi ve aralarında turistlerin de bulunduğu en az 2 bin kişi adadan tahliye edildi. Yunan medyasındaki haberlere göre Lados bölgesinde söndürme çalışmalarında yer alan itfaiye ekibi İpseni Manastırı’ndaki görevlileri tahliye için ikna etmeye çalışırken burada mahsur kaldı. İtfaiyecilerin güvende olduğu bildirildi.

Binlerce kişi tahliye edildi... Rodos’ta yangın durdurulamıyor

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TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede destek için Yunanistan’a 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter ile 9 itfaiye personeli göndermesine Atina’dan teşekkür geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabından, “Orman yangınlarıyla mücadelemizde yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız” derken, Yunan Dışişleri de Twitter’da Türkçe ve Yunanca olarak teşekkür mesajı paylaştı.

 

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#Rodos#Yunanistan#Yangın