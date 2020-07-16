Binanın altı Aztek sarayı

Onarımda çalışan işçilerin bazalt taşı levhalarıyla döşenmiş bir zemine rastlamasıyla bulunan yapının, 1469-1481 arasında hüküm sürmüş Aztek İmparatoru Axayacatl’ın sarayının açık alanına ait olduğunu açıkladı. Sarayın ayrıca İspanyol denizci Hernan Cortes’in evi olarak da kullanıldığı belirtildi.