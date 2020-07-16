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Haber Giriş: 16.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Binanın altı Aztek sarayı

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Binanın altı Aztek sarayı
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Meksika'nın başkenti Mexico City’deki Zocalo Meydanı’nda yer alan bir binanın altında Aztek sarayının kalıntıları bulundu.

Onarımda çalışan işçilerin bazalt taşı levhalarıyla döşenmiş bir zemine rastlamasıyla bulunan yapının, 1469-1481 arasında hüküm sürmüş Aztek İmparatoru Axayacatl’ın sarayının açık alanına ait olduğunu açıkladı. Sarayın ayrıca İspanyol denizci Hernan Cortes’in evi olarak da kullanıldığı belirtildi.

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