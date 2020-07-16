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Binanın altı Aztek sarayı
Meksika'nın başkenti Mexico City’deki Zocalo Meydanı’nda yer alan bir binanın altında Aztek sarayının kalıntıları bulundu.
Onarımda çalışan işçilerin bazalt taşı levhalarıyla döşenmiş bir zemine rastlamasıyla bulunan yapının, 1469-1481 arasında hüküm sürmüş Aztek İmparatoru Axayacatl’ın sarayının açık alanına ait olduğunu açıkladı. Sarayın ayrıca İspanyol denizci Hernan Cortes’in evi olarak da kullanıldığı belirtildi.
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