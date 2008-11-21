Bin Ladin'in oğlunun sığınma başvurusuna ret

Aynur TATTERSALL/LONDRA, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi USAME Bin Ladin’in oğlu 26 yaşındaki Omar Bin Ladin’in İngiltere’ye yaptığı sığınma başvurusu reddedildi.

Dünyada aranan bir numaralı terörist, El Kaide örgütü’nün lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Omar'ın, 52 yaşındaki İngiliz vatandaşı eşi Jane Felix-Browne ile birlikte İngiltere’de yaşamak için yaptığı başvuru reddedildi.



İngiliz Sun Gazetesi, Kahire’de yaşayan çiftin geçen ocak ayında yaptıkları başvurunun, İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildiğini yazarak, bakanlıktan bir yetkilinin “Suudi Arabistan vatandaşı olan Omar burada hayatı tehlikede olduğu için İngiltere’de yaşama izni istiyor. Onların bu ülkeye ayak basması imkansız” sözlerine yer verdi.



Gazete, Usame Bin Ladin’in, 19 oğlundan biri olan Omar Bin Ladin’in, aynı sığınma hakkı için İspanya’ya da başvuru yaptığını yazdı.



Sun Gazetesi’ne göre, Omar Bin Ladin’in ve 5 defa evlenip boşanan 52 yaşındaki eşi Jane Felix- Browne, İngiltere’ye sığınma başvurusunu buradaki İngiltere Büyükelçiliği’ne gidip gerekli evrakı doldurarak yapmışlardı. Büyükelçilik görevlileri tarafından Bin Ladin çifti ile ilk mülakatı yapmış ve Omar burada Baba Usame Bin Ladin’in, Afganistan’daki terör eğitim kamplarında kısa bir süre eğitim aldığını inkar etmemiş, ancak bağlantılarının 2001’deki tarihe 9/11 olarak geçen olaylardan çok önce bittiğini açıklamıştı.



Usame bin Ladin’in oğullarından dördüncüsü olan Omar, daha önceki evliliğinden bir çocuk sahibi. Omar'la evlendikten sonra Zaina El Sabah Bin Ladin adını alan İngiliz vatandaşı Jane ise daha önceki 6 evliliğinden olan çocuklarından 4 torun sahibi.



