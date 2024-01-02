Bill Clinton’ın adı Epstein davasında

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ABD Bölge Hâkimi Loretta Preska, davadaki isimleri gizlemeyi sürdürmenin yasal bir gerekçesi olmadığına hükmederek, 1 Ocak’tan itibaren dosyalardaki gizliliğin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme tutanaklarına göre Epstein ile bağlantılı olduğu belirtilen isimlerden biri de eski ABD başkanı Bill Clinton. 77 yaşındaki eski başkanın “John Doe 36” koduyla mahkeme kayıtlarına girdiği aktarıldı. Eski başkanın isminin belgelerde 50’den fazla kez geçtiği belirtilirken, Clinton’ın yasa dışı bir şey yaptığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı kaydediliyor. Ancak Epstein’e suçlama yönelten Virginia Giuffre isimli kadının, Clinton ile Epstein’ın Karayipler’deki adasında tanıştığını iddia etmesi ABD kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Epstein’in yakın olduğu isimler arasında Donald Trump, Bill Gates ve İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew gibi isimler vardı.