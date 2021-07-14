Bilimsel araştırma: Beyaz saçlar aslına dönebilir

14 kişinin saçlarının analiz edildiği çalışmada önce herhangi bir saç telinin belli bir dönemde gri mi, beyaz mı yoksa renkli mi olduğunu gösteren 323 protein belirlendi. İlk bulgulara göre stresi azaltmanın saçların eski rengine dönmesinde etkili olduğu ortaya çıktı. Bazı katılımcıların iki haftalık bir tatilin ardından 5 saç telinin eski rengine döndüğü görüldü. 40 yaş üzerinde bu yönde herhangi bir değişiklik olmadığı belirlendi.

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