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Dünya
Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bilimsel araştırma: Beyaz saçlar aslına dönebilir

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Bilimsel araştırma: Beyaz saçlar aslına dönebilir

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, beyazlayan saçların doğal rengine dönmesinin mümkün olduğu belirlendi.

14 kişinin saçlarının analiz edildiği çalışmada önce herhangi bir saç telinin belli bir dönemde gri mi, beyaz mı yoksa renkli mi olduğunu gösteren 323 protein belirlendi. İlk bulgulara göre stresi azaltmanın saçların eski rengine dönmesinde etkili olduğu ortaya çıktı. Bazı katılımcıların iki haftalık bir tatilin ardından 5 saç telinin eski rengine döndüğü görüldü. 40 yaş üzerinde bu yönde herhangi bir değişiklik olmadığı belirlendi.

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