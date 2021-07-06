Biden’ın bayram mesajı: ‘Virüsten bağımsızlık ilan etmeye az kaldı’

ABD’de her yıl 4 Temmuz’da kutlanan “Bağımsızlık Günü” etkinliklerine ülke genelinde yüz binlerce kişi katıldı. Bu yıl bağımsızlığın 245’inci yıldönümünü kutlanırken, ülkede düzenlenen etkinlikler önceki yılları aratmadı. Tıpkı salgın öncesi kutlamaları andıran görüntüler kaydedildi.

‘NEREDEYSE NORMAL GİBİ’

Amerikalı Washington Post (WP) gazetesi de, bağımsızlık günü kutlamalarına ilişkin ‘neredeyse normal’ ifadesine yer verdi. Başkent Washington ve New York başta olmak üzere birçok kentte artık gelenekselleşen havai fişek gösterileri yapıldı. Maske takmayan kalabalık, havai fişek gösterilerini izlemek için meydanlarda toplandı. Fiziki mesafe kuralının rafa kaldırıldığı kutlamalara ilişkin Washington Post gazetesine konuşan bir vatandaş “Washington sonunda uyanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BIDEN’IN 4 TEMMUZ MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray bahçesinde Amerikalı askerler ve ailelerini ağırladığı bir barbekü partisi verdi. COVID-19 nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini ancak aşılama çalışmaları sayesinde ülkenin normale dönmeye başladığını vurgulayan Biden, “Bugün tüm ülkede şunu güvenle söyleyebiliriz, Amerika hep birlikte geri dönüyor. 245 yıl önce bugün uzaklardaki bir kraldan bağımsızlık ilan ettik. Bugün ise ölümcül bir virüsten bağımsızlık ilan etmeye hiç olmadığı kadar yakınız. Ancak bu, COVID-19’a karşı savaşın bittiği anlamına gelmez. Yapacak daha çok işimiz var” diye konuştu.

‘ÖLENLERİN YÜZDE 99’U AŞISIZLAR’

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkede 4 Temmuz için koyulan aşı hedefinin tutturulamaması hakkında konuştu. Haziran ayında meydana gelen yaklaşık 10 bin can kaybının yüzde 99.2’si aşı olmayan kişilerden olduğunu belirten Dr. Fauci, “Hiçbir aşı mükemmel değil. Ancak ölümler önlenebilir, bu durum çok üzücü” dedi. Bu arada, Delta varyantı, dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Yaygın aşılama uygulayan İsrail’de, Sağlık Bakanlığı, “Yeni vakaların yüzde 51’i aşı olanlar” açıklamasında bulundu. BioNTech aşısının uygulandığı ülkede aşının ağır vakalara karşı yüksek korumasının devam edeceği öngörülüyor.

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