Biden’ın A Takımı

3 Kasım seçimleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump yenilgiyi henüz kabul etmezken, geçiş sürecinin resmen başlamasının ardından Demokrat Parti’den başkan seçilen Joe Biden, kabinesinde kritik pozisyonlara aday gösterdiği isimlerin tanıtımını yaptı.

ÜÇÜNCÜ OBAMA YÖNETİMİ DEĞİL

Biden, “Bu kamu hizmetkârları ile Amerika’yı küresel liderlik ve ahlaki liderliğine geri döndüreceğiz. Bu, ABD’nin geri döndüğünü, geri çekilmeye değil, dünyaya liderlik etmeye hazır olduğunu gösteren bir ekip” dedi. Adayların eski Başkan Barack Obama dönemiyle bağlantıları dikkat çekerken Joe Biden NBC’ye verdiği röportajda ise, “Bu üçüncü Obama dönemi değil. Obama-Biden yönetiminden çok daha farklı bir dünyayla karşı karşıyayız. Başkan Trump, görüntüyü tamamen değiştirdi” yorumunda bulundu.

Biden, ABD’nin küresel liderlik rolü üstleneceğini, gereksiz çatışmalarda rol almayacağını ve Asya-Pasifik bölgesinde ittifakları güçlendireceğini belirterek Washington’daki müesses nizama geri dönüşün sinyalini verdi.

DIŞ POLİTİKAYA TANIDIK İSİM

Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen Anthony Blinken, 58 yaşında. Büyükbabası Rusya’dan kaçmış, babası 2’nci Dünya Savaşı’nda hava kuvvetlerinde görevliymiş. Üvey babası ise Yahudi soykırımından kurtulmuş.



Bill Clinton döneminden beri Dışişleri’nde. Biden-Obama döneminde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. ABD’nin Suriye politikasının mimarlarından.

Mayıs ayında bir röportajda “Suriye’de korkunç ölümlerin önüne geçemedik. Bu hayatımın geri kalanında hep benimle olacak. Trump’ın Suriye’den asker çekmesi sorunu tartışmasız daha da büyüttü” demişti.

Önceki günkü sunumda, “ABD olarak güven ve tevazuyla ilerleyeceğiz. Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışmalıyız” mesajı verdi.

Blinken, Ankara’da da tanınan bir isim. 15 Temmuz sonrası Türkiye’yi ziyaret etmiş, Türkiye’nin son Kıbrıs açılımını da eleştirmişti.

İÇİŞLERİNE GÖÇMEN BAKAN

Alejandro Mayorkas 61 yaşında. Biden’ın seçtiği diğer adaylara yakın bir isim.

Tanıtım sırasında Yahudi kökenli ailesinin 1960 yılında Castro’nun Küba’sından kaçtığını, kendisinin o sırada henüz bebek olduğunu anlattı. Ailesi Küba’ya Romanya’dan gelmiş. Trump’ın mültecilere yönelik ülkenin güneyine inşa ettiği duvarın ve göç yasağının kalktığı anlamına gelen ifadeler kullandı.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın ülkeyi güvenli tutmak ama aynı zamanda yabancıları da kabul eden onurlu tarihini sürdürme misyonu olduğunu söyledi.

EN GENÇ ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI

Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na aday gösterdiği Jake Sullivan 43 yaşında. Bu göreve getirilen en genç isim olacak.

Biden’ın dış politika danışmanlarından biriydi. 2012’de İsrail’in Gazze saldırısı sonrasında ateşkesin sağlanmasında rol oynadı. İran ile yapılan 2015 nükleer anlaşması öncesinde gizli müzakereleri yürüten isimlerdendi.

Yeni dönemde ABD dış politikasının şekillenmesinde etkin olması bekleniyor. 2018’de, “Türkiye’nin, ABD’nin Suriye’de YPG ile birlikte çalışmaya ve DEAŞ’a karşı süren mücadelede destek sağlamaya devam edeceğini kabul etmesi gerekiyor” diye konuşmuştu.

BM TEMSİLCİSİ ESİN KAYNAĞI

Biden’ın BM Daimi Temsilciliği’ne aday gösterdiği Linda Thomas-Greenfield, hikayesiyle dikkat çekiyor.

68 yaşında ve Trump yönetiminde ABD Dışişleri’nden ayrılan diplomatlardan.

Afrika, Pakistan, İsviçre ve Jamaika’da görev aldı.

Ailesinin yüksek öğrenim görmüş ilk çocuğu.

Biden onu takdim ederken, “Babası okuma-yazma bilmezdi. Ama o babasının tanıdığı en akıllı kişi olduğunu

söylüyor” ifadesini kullandı.

İSTİHBARATA TARTIŞMALI ADAY

Biden, tüm istihbarat kurumlarını aynı çatı altında toplayan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne Avril Haines’ı aday gösterdi.

Haines, 51 yaşında. Obama döneminde CIA Başkan Yardımcılığı yapan Haines, Senato’dan onay alırsa bu pozisyona yükselen ilk kadın olacak.

Obama yönetimi sırasında tartışma yaratan, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen çok sayıda sivilin de öldüğü saldırılarda etkin olduğu belirtiliyor.

11 Eylül saldırıları sonrasında CIA’nin işkence ve genişletilmiş sorgu yöntemlerine onay verdiğine dair de eleştiriler söz konusu.

KERRY DE GERİ DÖNDÜ

Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan John Kerry de Biden’ın ekibinde yer alacak.

Trump’ın çıktığı Paris İklim Anlaşması’nın mimarlarından olan John Kerry, basın toplantısında, “Hiçbir ülke iklim sorununu tek başına çözemez. Hepimizin başarılı olması için bütün ülkeler bir araya gelmeli. Yoksa hepimiz başarısız olacağız. Başarısızlık bir seçenek değil” dedi.

Biden yönetiminin ilk işlerinden birinin Paris Anlaşması’na ve Trump yönetiminin çıktığı diğer bazı kurum ve anlaşmalara geri dönmek olması bekleniyor.