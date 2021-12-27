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Biden'den 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

#ABD#NDAA#Savunma Yetkilendirme Yasası
Bidenden 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladığını bildirdi.

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Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu ayın başlarında Kongre’den geçen 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladığı bildirildi.

Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 daha fazla askeri harcamaya izin veren NDAA, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine destek sağlayan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi için 300 milyon dolar, Avrupa Savunma Girişimi için 4 milyar dolar ve Baltık güvenlik işbirliği için 150 milyon dolar içeriyor.

Askeri personel maaşlarına yüzde 2,7'lik bir maaş artışının da yer aldığı NDAA’da daha fazla uçak ve gemi satın alımı da bulunuyor.

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#ABD#NDAA#Savunma Yetkilendirme Yasası

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