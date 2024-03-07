Biden’dan ramazan uyarısı: Ateşkes sağlanmazsa çok tehlikeli olur

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Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze’de koşulların “korkunç” olduğunu ifade etti. ABD’li sözcü, bölgedeki gıda krizine de değinerek, “Açlık sebebiyle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine açık bir şekilde bildirdik” diye konuştu.

TRUMP’TAN İSRAİL’E DESTEK

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise ‘Süper Salı’ öncesinde Fox News’e İsrail’in Gazze’deki saldırılarını değerlendirdi. İsrail güçlerinin Gazze’deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı sorusuna “Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız” cevabını veren Trump, İsrail’e verdiği desteği yineledi. ABD’li siyasetçi, 7 Ekim’de Hamas’ın saldırısını kastederek “Ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi” dedi.

‘YARDIMLAR ABD’NİN İMAJINI DÜZELTEMEYECEK

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Joe Biden’ın dün, Gazze Şeridi’nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas’a bağlı olduğuna ilişkin açıklamasının ardından Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, açıklama yaptı. ABD yönetimi ve Başkanı’nın “İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım saldırılarının tamamen ortağı” olduğunu kaydeden Rışk, “Bir miktar yardım göndermek, ABD yönetiminin halkımızın kanına bulanan imajını düzeltemeyecek” dedi. Rışk ABD yönetimine hitaben “şu anda en önemli şeyin, Nazi işgal ordusuna silah, füze ve roket sağlamayı durdurmak” olduğunu söyledi.

DENİZDEN YARDIM İDDİASI

Bu arada, İsrail basını, Tel Aviv hükümetinin ilk kez Gazze’ye denizden yardıma izin vereceğini öne sürdü. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilecek yardımın gemilerle önce Güney Kıbrıs’a gideceği, burada İsrailli yetkililer tarafından incelendikten sonra Gazze Şeridi’ne ulaştırılacağı belirtildi.