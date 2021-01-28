Biden’dan NATO’yla ilk resmi temas

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le yaptığı görüşmede ülkesinin, İttifak’ın ortak savunma ilkesi olan 5’inci maddeye bağlılığına ve transatlantik güvenliğin güçlendirilmesine yönelik taahhüdünü yineledi.

Görüşmede uluslararası terörle mücadele, Afganistan ve Irak’taki durum ile Rusya ve Çin’in güvenlik açısından yarattığı riskler ele alındı. Görüşmeye dair açıklama yapan Stoltenberg, “Birlikte uluslarımızın tek başına karşı koyamayacakları sınamaları göğüsleyebiliriz” dedi.