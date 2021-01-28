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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden’dan NATO’yla ilk resmi temas

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Biden’dan NATO’yla ilk resmi temas
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Trump’ın başkanlığı döneminde ABD ile diğer müttefikler arasında yaşanan gerginlikler yerini geleneksel çizgiye dönüş çabalarına bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le yaptığı görüşmede ülkesinin, İttifak’ın ortak savunma ilkesi olan 5’inci maddeye bağlılığına ve transatlantik güvenliğin güçlendirilmesine yönelik taahhüdünü yineledi.

Görüşmede uluslararası terörle mücadele, Afganistan ve Irak’taki durum ile Rusya ve Çin’in güvenlik açısından yarattığı riskler ele alındı. Görüşmeye dair açıklama yapan Stoltenberg, “Birlikte uluslarımızın tek başına karşı koyamayacakları sınamaları göğüsleyebiliriz” dedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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