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Biden’dan müzakere yorumu: Rusya’nın eylemlerine bakacağız

#Joe Biden#İstanbul#Müzakere
Biden’dan müzakere yorumu: Rusya’nın eylemlerine bakacağız

ABD Başkanı Joe Biden İstanbul’da gerçekleştirilen ve barış için umut ışığı olan Rusya-Ukrayna müzakerelerini, “temkinli” karşıladı.

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Görüşmelerden çıkan Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev etrafında operasyonları azaltma kararının “zaman kazanma çabası olup olmadığı” sorusuna ABD lideri, “Göreceğiz. Eylemlerinin ne olduğunu görene kadar yorum yapamam” şeklinde konuştu.

Biden, “Bu süre boyunca, güçlü yaptırımlara, Ukrayna’ya savunma desteği vermeye ve durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan da “Küçük birliklerin Kiev’den uzaklaştığını görüyoruz fakat şu an bu durumu ‘çekilme’ ya da ‘azaltma’ olarak tanımlayamayız. Bu birliklerin başka yerlerde konuşlandırılacağına inanıyoruz” açıklaması geldi.

O SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ

ABD Başkanı Biden, Polonya ziyareti sırasında söylediği “Bu adam (Putin) iktidarda kalmamalı” sözlerine de açıklık getirdi. Biden, “Ben bu adamın (Putin) davranışlarından duyduğum öfkeyi dile getirdim. Onun iktidarda kalmaması gerektiğini söylemem bir dilekti. Bu, Putin’i indirmeye çalıştığımız anlamına gelmez” dedi.

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#Joe Biden#İstanbul#Müzakere

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