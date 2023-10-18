Biden’dan kritik Ortadoğu ziyareti... Filistin liderinden boykot

Haberin Devamı

İsrail’in Hamas ile savaşında Gazze’ye yönelik ağır bombardımanları ve ablukası devam ederken, dünya ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu temaslarına odaklandı. Biden’ın önce İsrail’e ardından Ürdün’e geçmesi bekleniyor. Ürdün’de Kral 2’nci Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile dörtlü bir zirve yapılması planlanıyordu. Ancak hastane saldırısını protesto eden başta Filistin lideri Mahmud Abbas olmak üzere tüm liderler zirveye katılmama kararı aldı. Biden’ın ziyareti, İsrail-Hamas savaşının daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesi yönündeki endişelerin arttığı bir sırada gerçekleşecek. Washington’ın öncelikli hedeflerinden biri de savaşın bölgede yayılmasını engellemek.

WASHINGTON’IN İKİ TONU

Washington, bir yandan İsrail’i destekleyerek Hamas saldırılarına karşı “kendini savunma hakkı” olduğu söylemini ön plana çıkarıyor, diğer yandan Gazze’ye yönelik saldırılarda sivillerin korunması ve insani felaket durumunun gözetilmesi gerektiğini vurguluyor. Biden önceki gün yaptığı açıklamada da İsrail’in Gazze’yi yeniden işgalinin “büyük bir hata” olacağını söylerken, Hamas’ın ortadan kaldırılmasının İsrail’in güvenliği için bir “zorunluluk” olduğunu belirtmişti. ABD’li yetkililerin açıklamaları ve Biden yönetiminin sahadaki çalışmaları da Washington’un krize yönelik bu iki tonlu tutumuyla paralellik gösteriyor. Biden’ın ziyareti öncesi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, “insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına devam edilebilmesinin gerektiği konusunda çok net olduklarını” ve “Biden’ın bu konuda sürekli çağrıda bulunduğunu” belirtirken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ABD ve İsrail’in gelen insani yardımların Gazze’deki sivillere ulaşmasını sağlamak konusunda anlaştığını duyurdu.

Haberin Devamı

‘ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NE ROL’

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield de Gazze krizinde insani destek özel temsilcisi olarak atandı. ABD’li yetkilinin Gazze’ye yardım koridoru ve siviller için ‘güvenli bölgelerin’ belirlenmesi için saha çalışması yürüttüğü bildirildi.

Haberin Devamı

ASKERİ DESTEĞE DEVAM

Öte yandan Biden yönetimi, hem İsrail’e desteğini göstermek hem de üçüncü taraflara “uzak durun” mesajı vermek için bölgeye uçak gemileri ve yardımlar gönderiyor. Yetkililer, İsrail ve Ukrayna için 2 milyar dolarlık ilave yardım için Kongre’ye çağrı yapacaklarını açıkladı. Dün de ABD’nin Ortadoğu’daki güçlerini denetleyen General Michael Erik Kurilla, İsrail’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin, “İsrail’in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamak, özellikle diğer tarafların çatışmayı genişletmesinden kaçınmaya odaklanmak” amacıyla yapıldığı kaydedildi.

HAMAS: BİDEN İSRAİL’E UYDU

ABD Başkanı Biden’ın İsrail ziyaretine, Hamas’tan tepki geldi. Amerikan CNN’e konuşan Hamas sözcülerinden Hazem Kasım, Joe Biden’ın “İsrail’in anlatısına uyduğu” ve ABD’nin Filistinlilere karşı savaştaki “suçlulardan” olduğu yorumunu yaptı. Washington’ın süreçte Filistinlilere yaklaşımının “saldırgan” olduğunu savunan Hamas sözcüsü, Biden’ın İsrail ziyaretinin “Filistinlilere karşı daha fazla katliam yapması için” Tel Aviv yönetimine finansal ve manevi destek sağlamayı amaçladığını söyledi.