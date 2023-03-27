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Biden’dan Kongre’ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısı

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#Joe Biden#ABD#Silah
Biden’dan Kongre’ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 23:56

ABD Başkanı Joe Biden, Nashville'de okula düzenlenen silahlı saldırının ardından Kongre’ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

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ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan Nashville'de okula düzenlenen silahlı saldırının ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, saldırının “çok üzücü” olduğunu ifade ederek, “bir ailenin en kötü kabusu" olarak nitelendirdi. Silahlı şiddeti durdurmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Biden, söz konusu saldırıların “toplumu parçaladığını” ifade etti. Biden, okulları korumak için daha fazlasının yapılmasını gerektiğini belirterek, Kongre'ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

SALDIRGANIN ÜZERİNDEN İKİ YARI OTOMATİK TÜFEK ÇIKMIŞTI

Nashville'de Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı okula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk, 3’ü yetişkin olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın 28 yaşında bir kadın olduğu belirtilmiş ve saldırganın üzerinde iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca olduğu açıklanmıştı.

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#Joe Biden#ABD#Silah

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