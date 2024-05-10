BIden’dan İsrail’e tarihi çıkış: Refah’a saldırırsanız silahları unutun

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Önceki akşam CNN International’a verdiği özel röportajda tarihi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in ABD bombalarıyla Gazze’de sivilleri öldürdüğünü söyledi ve şayet İsrail ordusu Refah’a girerse bu bombaları, silahları ve top mermilerini Tel Aviv’e göndermeyeceğini belirtti.

‘TEL AVİV’E İLETTİM’

Hürriyet’in dün yazdığı 1800 adet 900 kilogramlık ve 1700 adet 225 kilogramlık Amerikan bombalarının sevkıyatının geçici olarak durdurulması konusuna değinen Başkan Biden, “Gazze’de bu bombalar ve nüfus merkezlerine yönelik diğer yöntemler sonucunda siviller öldürüldü. Refah’a girerlerse, şehirleri halletmek için geçmişte kullanılan silahları tedarik etmeyeceğimi (İsrail hükümetine) açıkça belirttim” dedi. 7 Ekim’den bu yana ilk kez ABD’nin verdiği bombalarla Gazze’de sivillerin katledildiğini itiraf eden Biden, İsrail’e ilk kez kamuoyu önünde bir kırmızı çizgi de çekmiş de oldu. Biden, “İsrail henüz kırmızı çizgimi geçmedi” dedi.

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TRUMP’TAN TEPKİ

Biden’ın açıklamalarına Amerikan siyasetinden bazı isimler tepki gösterdi. Biden’ın 5 Kasım seçimlerindeki Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, 81 yaşındaki başkanı “teröristlerin tarafını tutmakla” suçladı. Trump dün de mahkeme girişi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biden’ın İsrail ile ilgili yaptığı şey utanç verici. Herhangi bir Yahudi Biden’a oy verirse kendinden utanmalı” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Steve Scalise, “Bu, Ortadoğu’daki en büyük müttefikimize ihanettir” derken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Biden’ın bu kararının seçimlere yönelik olduğunu öne sürdü. Senatör Tom Cotton da Temsilciler Meclisi’ni göreve çağırarak, Biden’ın bu kararından ötürü azledilmesi gerektiğini savundu.

Başkan Biden’ın açıklamalarını olumlu bulanlar da var. Demokrat Senatör Bernie Sanders, bu kararın olumlu bir adım olduğunu ancak daha da fazlasının yapılması gerektiğini savundu.

İLK ADIM DEĞİL

İsrail’in eylemlerinden ötürü Tel Aviv’e silah satışlarını şarta bağlayarak kısıtlayan ilk ABD Başkanı Biden değil. ABD’nin 40’ıncı Başkanı Ronald Reagan, ilk önce 1982 yılında İsrail’in Lübnan’ı işgalinde ABD tarafından sağlanan misket bombalarının kullanılmasının ABD silah ihracat yasalarını ve İsrail ile yapılan diğer özel anlaşmaları ihlal edip etmediğini gözden geçirirken, top mermisi sevkiyatlarını durdurma kararı almıştı. 1983 yılında ise Başkan Ronald Reagan; İsrail, güçlerini Lübnan’dan çekene kadar 75 kadar F-16 savaş uçağının transferine izin vermeyeceğini söylemişti.

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CIA DİREKTÖRÜ EVE DÖNÜYOR

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Hürriyet’in de katıldığı bir brifing sırasında geçtiğimiz haftadan bu yana Mısır’ın başkenti Kahire’de ateşkes görüşmeleri için bulunan CIA Direktörü William Burns’ün eve döndüğünü ve taraflar arasındaki mesafenin kapatılamadığını söyledi.

BM: 80 BİN KİŞİ AYRILDI

REFAH’TA ENDİŞE SÜRÜYOR

ABD Başkanı Joe Biden’ın silah sevkıyatını sınırlayarak İsrail ordusundan ‘korumaya’ çalıştığı Refah’ta işgal endişesi sürüyor. Filistinliler, Gazze’nin merkezine doğru tehlikeli tahliye yollarını kullanarak göç etmeye çalışırken BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), pazartesi gününden bu yana yaklaşık 80 bin Filistinlinin Refah’tan ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Çok sayıda Filistinli’nin göç hazırlığına devam ettiği bildiriliyor. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904’e yükseldi.

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İSRAİL’DEN BÜYÜK TEPKİ

ABD Başkanı Biden’ın “İsrail ordusu Refah’a girerse silah vermeyiz” açıklamasına İsrail hükümetinden öfke yağdı.

* İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, günler önce yaptığı bir konuşmayı Biden’a cevap niteliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. “Dünya liderlerine sesleniyorum; hiçbir baskı, hiçbir uluslararası karar, İsrail’in kendini savunmasına engel olamaz” diyen Netanyahu, “İsrail yalnız kalmak zorunda kalırsa yalnız dururuz. Soykırımcı düşmanlarımızı yeneceğiz” ifadelerini kullandı. İsrailli lider, dünyada sayısız aklı başında insanın kendilerine destek verdiğini öne sürdü.

* İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir sosyal medyadan tepkili bir paylaşım yaparak Biden’ı eleştirdi. Ben Gvir, X hesabı üzerinden “Hamas (kalp) Biden” paylaşamında bulundu.

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* İsrail’in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Gilad Erdan, Hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, “Yahudiler artık Biden’a ve Demokratlara oy verme konusunda tereddüt edecek” dedi.

* İsrail’in aşırı sağcı Kültürel Miras Bakanı Amichay Eliyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ı, İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere’nin Nazilerle yaptığı anlaşmaya benzetti.