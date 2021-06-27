Biden’dan Afganistan’a desteği sürdürme sözü

ABD, Afganistan’daki askerlerini 11 Eylül itibariyle tamamen çekmeye hazırlanırken, Biden, Gani ve Abdullah ile Afganistan’ın geleceğini ele aldı. Basına kapalı görüşme öncesinde açıklama yapan Biden, “Geleceklerine Afganlar karar vermeli. Manasız şiddetin sona ermesi lazım. Çok zor olacak” diye konuştu.

3 MİLYON DOZ AŞI

Görüşme, ABD’nin çekilmesi sonrasında Kabil havalimanının güvenliğinin Türkiye liderliğinde sağlanmasıyla ilgili müzakerelerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Beyaz Saray, ABD’nin Afganistan’a yönelik güvenlik, kalkınma desteği ile diplomatik ve insani yardımını sürdüreceğini belirtti. ABD, Afganistan’a 3 milyon doz Johnson and Johnson koronavirüs aşısı yollama kararı aldı.

EŞREF GANİ: BAŞARACAĞIZ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı açıklamada ABD’nin çekilmesi sonrasında risklerin üstesinden geleceklerini söyledi. ABD’nin istihbarat değerlendirmesinde aşırıcı Taliban’ın 6 ayda Kabil’i alabileceği öngörülürken, Gani, cuma günü Taliban’dan altı bölgeyi geri aldıklarını belirterek birlik ve beraberlikle tüm olumsuz öngörülerin üstesinden geleceklerini savundu.

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