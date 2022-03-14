Biden’dan 200 milyon dolarlık ek askeri yardım

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BEYAZ Saray kaynaklarına göre ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için ek 200 milyon dolarlık silah ve diğer yardımlara onay verdi. Biden yönetiminden üst düzey yönetim yetkililere göre karar, ABD’den Ukrayna’ya sağlanan toplam güvenlik yardımını 2021 yılı başından bu yana 1.2 milyar dolara ve Rusya’nın Ukrayna’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana da 3.2 milyar dolara çıkarıyor. Başkan Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderdiği yazıda, Ukrayna’nın savunması için “Dış Yardım Yasası” aracılığıyla sağlanacak 200 milyon doların tahsis edilmesi talimatı verdi.

Bu fonlar, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) stoklarından alınacak silahlar ve diğer savunma malzemelerinin yanı sıra işgalci Rus güçlerine karşı yardım için Ukrayna’da askeri eğitim için de kullanılabilecek. Pentagon, ek yardım ve ne tür silahların sağlanacağı konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Ukrayna, Rus uçaklarını vurmak için daha fazla Javelin tanksavar sistemi ve Stinger füzesi istiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, kâr amacı gütmeyen düşünce kuruluşu Demokrasiyi Yenileme Girişimi ile yaptığı röportajda Ukrayna’nın ek askeri malzeme ihtiyacının altını çizmişti. Kuruluşun başkanlığını, eski dünya satranç şampiyonu ve Rus muhalif Garry Kasparov yapıyor.

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EYLÜLE KADAR DESTEK

ABD, 2021 sonbaharında, ardından aralık ve şubat aylarında Ukrayna’ya sürekli tedarik için silah stoklarını kullandı. Pentagon açıklamasına göre ABD’nin geçen şubat ayında sağladığı son paket tanksavar, hafif silah ve çeşitli mühimmatların yanı sıra uçaksavar sistemlerini de kapsıyor. ABD Kongresi, 10 Mart’ta Washington yönetimini gelecek eylül ayına kadar finanse etmek için 1.5 trilyon dolarlık bütçenin parçası olarak Ukrayna için 13.6 milyar dolarlık acil yardımı onaylamıştı.