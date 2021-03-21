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Dünya
Haber Giriş: 21.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden’a ‘soykırımı tanı’ baskısı

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Biden’a ‘soykırımı tanı’ baskısı

ABD’li bir grup senatör, Ermenistan’da 1915 olaylarının yıldönümü kabul edilen 24 Nisan öncesinde Başkan Joe Biden’a sözde ‘Ermeni soykırımı’nı tanıma çağrısı yaptı.

Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn’in yaptığı ve 38 senatörün imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından duyuruldu. Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, Biden’ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, “Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Biden’a ‘soykırımı tanı’ baskısı

TAAHHÜT ETMİŞTİ

2019 yılında ABD Kongresi’nin her iki kanadında da kabul edilen “1915 olaylarının soykırım olarak tanınması” yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı “soykırım” olarak resmen tanıyarak Kongre’ye katılması gerektiği savunuldu. ABD Başkanı Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları “soykırım” olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

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