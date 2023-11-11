Biden yönetimine Gazze uyarısı: ‘Arap kamuoyunu kaybediyoruz’

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Ortadoğu’daki Amerikan diplomatlardan “Arap dünyasını kaybediyoruz” uyarısı geldi. Umman’daki ABD Muskat Büyükelçiliği’nden Washington’a hitaben yazılan ve CNN tarafından incelenen diplomatik bilgi notuna göre ABD’nin, İsrail’in Gazze’deki yıkıcı ve ölümcül askeri saldırılarına verdiği güçlü desteğin “Arap kamuoyunu bir nesil boyunca kaybetmesine neden olduğu” uyarısı yapıldı.

'SUÇ ORTAĞI GÖRÜLÜYORUZ'

Bu yazışma, ABD’ye karşı bölgede giderek artan öfkeyle ilgili Amerikalı yetkililer arasındaki derin endişeleri vurguluyor. Diplomatik bilgi notu, aynı zamanda ABD’nin İsrail’in eylemlerine verdiği güçlü desteğin “olası savaş suçları olarak gördükleri şeylerde maddi ve manevi suça ortak olma” olarak görüldüğü konusunda uyarıyor.ABD’nin büyükelçiliğinden gelen telgrafın, Muskat’taki ikinci en yüksek ABD yetkilisi tarafından yazıldığı ve Washington’da Beyaz Saray’a, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne, CIA’e ve FBI’a gönderildiği bildirildi.

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BIDEN SEÇMENİ RAHATSIZ

Associated Press Ajansı’nın yaptırdığı ankete göre ABD Başkanı Joe Biden’ın Demokrat tabanı, İsrail’in askeri tepkisinin “çok ileri gittiğini” düşünüyor. Kendisini Demokrat olarak tanımlayan atılımcıların yüzde 58’i İsrail’in saldırılarını aşırı buluyor. Parti ayırt edilmeksizin bakıldığında ise Amerikan halkının yüzde 40’ı İsrail’in yaptıklarını onaylamıyor ve çok ileri gittiğini düşünüyor. Amerikalıların yüzde 38’i İsrail’in tepkisinin hemen hemen doğru olduğunu söylerken, yalnızca yüzde 18’i Gazze’ye saldırıların orantısız olmadığını düşünüyor.

'İSRAİL’İN VAKTİ DARALIYOR'

Amerikan New York Times gazetesine göre Arap ve diğer ülkelerde Gazze’deki ölümlere tepkiler artarken ABD’li yetkililer de İsrail’in Hamas’a müdahalesini yürütmek için sınırlı zamanı olduğu görüşünde. Buna göre yetkililer, öldürülen her Filistinliye karşılık gelecekte Hamas’ın daha çok destekçi bulabileceği endişesini duyuyor.

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New York Times’ın İsrail’in Filistin’deki katliamını aktarış biçimini eleştirmek için toplanan 1000’den fazla protestocu, gazete binasının önünü ve girişini kapattı.

Gazeteyi “New York Crimes (Suçları)” olarak adlandıran protestocular, Gazze’de öldürülenlerin isimlerini okudu.