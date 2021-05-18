Biden yönetiminden PKK/YPG’ye ilk ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood başkanlığında üst düzey bir heyet, Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü PKK/YPG/SDG’nin yöneticileri ile görüştü.



Bu, Joe Biden döneminde YPG ile kurulan en üst düzey temas oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre önceki gün gerçekleşen ziyarette Hood, terör örgütü DEAŞ’la mücadele koalisyonunda işbirliği ve koordinasyon ile ülkenin kuzeyinde istikrarın sürdürülmesi ve DEAŞ’tan kurtarılmış bölgelere destek konularında ülkesinin bağlılıklarını vurguladı. Açıklamada, “Bakan Yardımcısı, Suriye çatışmasında siyasi çözüm için tüm çabaların destekleneceğini belirtti” ifadeleri yer aldı.

BİR ZİYARET DE ERBİL’E

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Aimee Cutrona ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Suriye ve Irak İşleri Sorumlusu Zehra Bell’in de bulunduğu heyet önceki gün Erbil’e de giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ve Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmelerde Irak seçimleri, bölgesel güvenlik problemleri ve basın özgürlüğü başlıkları ele alındı.

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