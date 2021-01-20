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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 20.01.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

Biden, yemin töreni öncesi Washington'a geldi

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Biden, yemin töreni öncesi Washington'a geldi
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ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yarınki yemin töreni için başkent Washington'a geldi.

Başkente hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulunan Biden, duygusal bir konuşma yaptı.

Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti." dedi.

Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.

Biden yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

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