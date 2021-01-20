Biden, yemin töreni öncesi Washington'a geldi

Başkente hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulunan Biden, duygusal bir konuşma yaptı.

Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti." dedi.

Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.

Biden yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.