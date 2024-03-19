Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

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İsrail Hükümeti Basın Ofisi, Biden ile Netanyahu’nun yaptığı 45 dakikalık görüşmede Gazze’deki son gelişmelerin ve İsrail’in bütün hedeflerine ulaşma konusunda İsrail’in kararlılığının görüşüldüğü kaydedildi. Söz konusu hedeflerin “Hamas’ın ortadan kaldırılması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’nin İsrail için artık tehdit olmamasının sağlanması” olarak sıralandı. Netanyahu da yaptığı açıklamada, “bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak gerekli insani yardımı Gazze’ye” sağlayacaklarını belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da görüşmeye ilişkin, Biden’ın Netanyahu’ya “Ben de Hamas’ın yenilgisinden yanayım. Aynı zamanda Refah’ın işgaline değil, işe yarayan bir stratejiye ihtiyacınız olduğuna inanıyorum” dediğini aktardı. Sullivan, Beyaz Saray’ın talebine Netanyahu’nun olumlu yanıt verdiğini, önümüzdeki günlerde İsrail’den bir ekibin Washington’a geleceğini belirtti.