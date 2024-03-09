BIden ulusa seslendi: Demokrasimiz tehdit altında

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ABD Başkanı Joe Biden, her yıl Kongre’de sadece bir kez düzenlenen ve başkanların en önemli icraatlarını ve vaatlerini sıraladığı, “Birliğin Durumu” olarak adlandırılan ulusa sesleniş konuşmasında Amerikan özgürlüğünün ve demokrasisinin 1940’lı yıllardaki gibi tehdit ve saldırı altında olduğunu kaydetti. 68 dakika süren konuşmasında 5 Kasım’da rövanşa çıkacağı rakibi eski başkan Donald Trump’ın adını anmadan kendisinden “selefim” olarak bahseden 81 yaşındaki başkan, 6 Ocak Kongre baskınına dikkat çekti ve güncel durumu Amerikan İç Savaşı dönemine benzetti.

ROOSEVELT’E BENZETTİ

Konuşmasını, İkinci Dünya Savaşı sırasında dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’in “1941 Birliğin Durumu” konuşmasına benzeten Biden, bu sefer “tarihte eşi benzeri görülmemiş bir anla karşı karşıya olan bizleriz” dedi.

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Biden, “6 Ocak (baskını) ve 2020 seçimleriyle ilgili yalanlar, seçimi çalmaya yönelik komplolar, İç Savaş’tan bu yana demokrasimize yönelik en büyük tehdidi oluşturdu ama başarısız oldular. Amerika güçlü durdu ve demokrasi galip geldi. Ancak dürüst olmalıyız ki tehdit devam ediyor ve demokrasi savunulmalı. Selefim ve buradaki bazılarınız 6 Ocak gerçeğini gömmeye çalışıyorlar” dedi.

‘PUTİN’E BOYUN EĞMEYECEĞİM’

Ukrayna’daki savaşı da konuşmasının önemli bir parçası yapan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Avrupa kıtasında ve ötesinde kaos tohumları ektiğini öne sürdü. Yaklaşık 5 aydır Kongre’den geçiremediği 60 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketi için Kongre üyeleri önünde bir talep daha yapan Biden, “Ukrayna’nın yanında yer alırsak ve kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu silahları sağlarsak Putin’i durdurabilirler” diye konuştu. Trump’ın geçtiğimiz haftalarda NATO’da yüzde 2 savunma harcamasına uymayan devletlere saldırması için “Rusya’yı teşvik edeceğini” söylemesine de tepki gösteren Biden, Trump’ın Putin’e “boyun eğdiğini” savundu. Biden, Putin’e tek bir basit mesajı olduğunu vurgularken; “Çekip gitmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğim” dedi.

OLUMLU KARŞILANDI

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Özellikle geçtiğimiz ay Özel Yetkili Savcı Robert Hur’un soruşturmasında Biden için “iyi niyetli, yaşlı ve hafızası zayıf” biri demesi 81 yaşındaki başkanın fiziksel ve mental kabiliyetleri konusunda ciddi şüphelere neden olsa da siyasi kariyerinin 51’inci Birliğin Durumu’na katılan tecrübeli Biden, güçlü bir hitap sergiledi. Sık sık devlet başkanları ve başbakanların isimlerini karıştıran, konuşmaları sırasında gaflar yapan Biden, ulusa seslenişi sırasında öne çıkan bir hata yapmadan geceyi bitirdi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyasında Biden’ın ulusa seslenişi sırasında çekilen görüntülere filtre uygulayarak Başkan’ın konuşmasını tiye aldı.

İSRAİL’E SESLENDİ: İNSANİ YARDIM PAZARLIK KOZU OLAMAZ

Konuşmasında Gazze’de devam eden savaşa da değinen Biden, savaşın ilk günlerinde sivil ölüm sayılarına inanmadığını söylemesine rağmen ulusa sesleniş konuşmasında çoğunluğu kadın ve çocuk 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü kabul etti. “Evler yıkıldı, mahalleler enkaz altında, şehirler harabeye döndü” diyen Biden, ABD’nin altı haftalık bir ateşkes için durmaksızın çalıştığını vurguladı. İsrail hükümetine direkt olarak seslenen Biden, “İnsani yardım ikincil bir husus ya da pazarlık kozu olamaz. Masum hayatların korunması ve kurtarılması bir öncelik olmalıdır” dedi.