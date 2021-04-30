Biden, Trump gibi konuştu

Göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre’de düzenlenen ortak oturuma hitap eden ABD Başkanı Joe Biden’ın özellikle ekonomi ve dış politikaya ilişkin selefi Donald Trump’ın söylemine benzer mesajlar vermesi dikkat çekti. Konuşmasında “Amerika yeniden yükseliyor” diyen Biden’ın bu ifadesi ve devamındaki açıklamaları, Trump’ın meşhur “Amerika’yı yeniden harika yap” sloganı ile benzerlikler taşıyordu.

‘ÖNCE AMERİKA’ DEDİ

“21’inci yüzyılı kazanmak için Çin ve diğer ülkelerle rekabet ediyoruz” diyen Biden, sık sık ülkede yeni istihdam yaratmanın önemine dikkat çekti ve selefinin hemen her konuşmasında yaptığı gibi bu alandaki “başarısıyla” övündü. “Amerika İstihdam Planı” ile “milyonlarca iyi ücretli iş imkânı sağlayacağını” anlatan Biden, plana rehberlik edecek tek ilkeyi “Amerikan malı satın alın” cümlesiyle ifade etti ve ekledi: “Amerikalıların vergileri, bu ülkede üretilmiş Amerikan malları satın almak için kullanılacak ki, böylece Amerikalılara istihdam yaratılsın.” Trump da dört yıl boyunca sık sık bu çağrıda bulunmuştu.

ÇİN’E MESAJ VERDİ

Konuşmasında Trump’ın “baş hasım” olarak gördüğü Çin’e de geniş yer ayıran ve “Küresel ticarette Çin dahil her ülkenin aynı kurallara tabi olması gerektiğini” söyleyen Biden şöyle konuştu: “Başkan Şi ile görüşmemde, düşmanlık aramadığımızı ve rekabete açık olduğumuzu söyledim. Fakat kesinlikle net bir biçimde Amerikan çıkarlarını savunacağımı da vurguladım. Amerika; sübvansiyonlar, teknoloji ve mülkiyet hakkı hırsızlığı gibi endüstrisi ve çalışanlarının altını oyan ticaret uygulamalarına karşı koyacaktır.”

SAVAŞLARI BİTİRME SÖZÜ

Biden’ın Trump ile neredeyse aynı cümleleri paylaştığı bir başka başlık denizaşırı ülkelerdeki ABD askeri varlığı oldu. “Amerikan liderliği, Afganistan’daki sonsuz savaşları bitirmek demektir” diye konuşan Biden, Trump’ın başlattığı asker çekme hamlesini “terör örgütlerinin zemin kazanması ihtimalini gözardı etmeyecek şekilde” sürdüreceğini ifade etti. Biden, “Amerika’nın 20 yıllık cesareti ve fedakârlığından sonra askerlerimizi eve geri getirmenin zamanı” diye konuştu.

İLK KEZ İKİ KADIN KÜRSÜDE

Joe Biden’ın Kongre’ye hitabı sırasında bazı ilkler de yaşandı. ABD Başkanı’nın arkasında ilk kez, biri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ,diğeri de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere iki üst düzey kadın hükümet yetkilisi oturdu.

Biden’ın minimum asgari ücretin arttırılması, sendika hakkının desteklenmesi, sağlık sigortası ve zenginlere ek vergi gibi mesajları için Cumhuriyetçiler’den “boş vaatler” ve “sosyalist hayaller” eleştirileri geldi.

Normalde çok sayıda davetlinin katıldığı Kongre konuşmasını bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 200 kişi izledi.

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