Biden savaş hukuku sorusuna sessiz kaldı

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Tel Aviv ziyareti dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı,“İsrailliler geçen hafta bahsettiğiniz savaş kurallarına göre mi hareket ediyor” sorusunu cevapsız bıraktı. Biden, “Sizinle konuşmak güzeldi” diyerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve “ABD İsrail’in yanındadır” diyerek İsrail’e verdikleri desteği tekrar dile getirmişti. İsrail’in saldırısı sonucunda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamı hakkında konuşan Biden, saldırıya ‘patlama’ demiş ve “Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor” ifadesini kullanmıştı.