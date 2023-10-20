×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Biden savaş hukuku sorusuna sessiz kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Tel Aviv#ABD#Gazze
Biden savaş hukuku sorusuna sessiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:00

İsrail ziyaretinden dönen ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin İsrail’in savaş hukukuna uyup uymadığını sormasına cevap vermeyerek sessiz kaldı.

Haberin Devamı

Tel Aviv ziyareti dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı,“İsrailliler geçen hafta bahsettiğiniz savaş kurallarına göre mi hareket ediyor” sorusunu cevapsız bıraktı. Biden, “Sizinle konuşmak güzeldi” diyerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve “ABD İsrail’in yanındadır” diyerek İsrail’e verdikleri desteği tekrar dile getirmişti. İsrail’in saldırısı sonucunda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamı hakkında konuşan Biden, saldırıya ‘patlama’ demiş ve “Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor” ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tel Aviv#ABD#Gazze

BAKMADAN GEÇME!