2020 ABD Başkanlık Seçimleri’nin galibi Joe Biden, önceki gün iş dünyasından isimlerle bir araya geldi, ekonomi alanında atacağı adımları açıkladı. Koronavirüs salgınını kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, “Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. COVID-19 ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakabiliriz. Zor olacak ama başarabiliriz” diye konuştu.

‘DAHA FAZLA KİŞİ ÖLEBİLİR’

Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa, geçiş sürecinin de o kadar sorunsuz olacağını ifade eden Biden, “İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir” dedi. Joe Biden, ABD Kongresi’nin de bir araya gelip, derhal ekonomik yardım paketini geçirmesi gerektiğini söyledi.

‘AŞIDA TEREDDÜT ETMEM’

Temiz enerji ve elektrikli araç pazarı ile milyonlarca kişiye istihdam yaratılacağını söyleyen Biden, ABD’de üretim yapmayan hiçbir şirket ile sözleşme yapmayacaklarını kaydetti. Biden, ABD’li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, “(ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı) Dr. Anthony Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa tereddüt etmem” yanıtını verdi.