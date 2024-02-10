Biden: ‘İsrail Gazze’de aşırıya kaçtı’

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ABD lideri, “İsrail’in Gazze’de cevabının aşırı olduğu görüşündeyim” dedi. Rehine takası ve ateşkesi sağlamak için çok çabaladığını belirten Biden, “Açlıktan ölen birçok masum insan var. Bunun durması gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentindeki sivillerin tahliyesi için orduya emir verdiğini açıkladı. Refah’ta “büyük bir operasyona” ihtiyaç duyulduğunu belirten Netanyahu’nun emri, 1,4 milyon Filistinlinin ‘yeniden’ yerinden edilmesi anlamına geliyor. Beyaz Saray ise söz konusu plana karşı çıktı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Refah’a operasyon düzenlenmesinin felakete yol açacağını söyledi.

TÜRKİYE UAD’DE SUNUM YAPACAK

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat’ta beyanda bulunacak. Türkiye’nin yanı sıra 52 devlet, 19-26 Şubat tarihleri arasında otuzar dakika sözlü sunumlarını gerçekleştirecek. UAD’nin, 19-26 Şubat tarihleri arasında dinleyeceği görüşler, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine, Soykırım Sözleşmesi’nin ihlali sebebiyle açtığı davadan farklı olarak, sadece İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki sorumluluğuna ilişkin, Divan’ın bağlayıcı olmayan hukuki görüşünü şekillendirecek.