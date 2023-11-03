Biden ‘insani duraklama’ dedi

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Haham, “Sayın Başkan, siz Yahudi halkını önemsiyorsunuz. Bir haham olarak hemen ateşkes çağrısı yapmanızı istiyorum” diyerek Biden’ın konuşmasını bölünce ABD Başkanı, “Bence bir duraklamaya ihtiyacımız var” cevabını verdi.

‘KARMAŞIK BİR DURUM’

Duraklamanın ne anlama geldiğini açıklaması istendiğinde ise Biden, “Duraklama, mahkûmların (rehineleri kast ediyor) dışarı çıkarılması için zaman vermek anlamına gelir” ifadesini kullandı. Konunun kolay olmadığını öne süren Biden, “Bu, İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık bir durum. Filistin tarafının ve Yahudi tarafının duygularını çok iyi anlayabiliyorum” diye konuştu. Hamas’ın elinde 10 ABD vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Gazze’de “sıkışıp kaldığı” öne sürülen 400 ila 500 arasında ABD pasaportlu kişinin olduğu da Biden yönetimi tarafından verilen bilgiler arasında.

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ABD’YE ATEŞKES BASKISI

İsrail’in Gazze üzerinde gerçekleştirdiği hava saldırıları ve sebep olduğu sivil ölümleri üzerine son haftalarda Biden yönetiminin üzerinde ateşkes konusunda baskılar artmaya devam ediyor. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ateşkesin Hamas’a yarayacağını iddia ediyor.

“Barış için Yahudiler” grubunun ABD Kongresi’ni basarak oturma eylemi düzenlemesi, kendilerini Beyaz Saray’a zincirlemeleri, New York ana tren garını kapatmaları ve son olarak da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Senato Komitesi’nde İsrail için istenen 14 milyar doları açıklarken yapılan “kanlı eller” protestoları ülke çapında ve dünya kamuoyunda büyük ses getirdi.

BLİNKEN YENİDEN ORTADOĞU’DA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cuma günü Ortadoğu’ya dönüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, 2-10 Kasım tarihleri arasında Tel Aviv, Amman, Tokyo, Seul ve Yeni Delhi’ye seyahat edecek. Çarşamba günü Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Blinken’ın 5 Kasım Pazar günü Ankara’da olması beklenirken, Amerikan tarafı henüz seyahati teyit etmiş değil.