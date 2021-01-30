Biden döneminde Karadeniz’de ilk restleşme

ABD donanmasına ait füze yüklü ‘Donald Cook’ savaş gemisi Boğazlar’dan geçerek 25 Ocak’ta Karadeniz’e giriş yaptı. ABD’ye anında karşılık veren Rusya, karşısına ‘Amiral Makarov’ fırkateynini çıkardı. Rusya ayrıca Kırım Yarımadası kıyılarına konuşlandırdığı ‘gemi terminatörü’ lakabıyla bilinen ‘Bastiyon’ füzeleriyle atış tatbikatı başlattı.

RUSYA KARŞI ÇIKIYOR

ABD ve NATO’ya ait savaş gemilerinin Karadeniz’de pazu göstermesine Rusya yıllardır karşı çıkıyor. “Karadeniz sularında sadece Rusya, Türkiye ve diğer kıyısı bulunan ülkelerin savaş gemileri bulunmalı” tezini savunan Moskova, Ankara’ya da her fırsatta Montrö anlaşması maddelerini hatırlatmayı ihmal etmiyor.

GÜÇ GÖSTERİSİ

2014 yılında Kırım Yarımadası’nı ilhak eden Rusya, o zamandan bu yana Batılı savaş gemilerine daha bir tepkili yaklaşıyor. USS Donald Cook savaş gemisinin taşıdığı silahlar da Moskova’yı tedirgin ediyor. Gemide Amerika’nın füze kalkanı sisteminin parçası olan balistik füze avcısı ‘Aegis’ füzeleriyle 2.500 km menzili vurabilen ‘Tomahawk’ seyir füzeleri bulunuyor. Rusya Deniz Kuvvetleri, Amiral Makarov gemisinin havada sanal düşman füzelerini etkisiz hale getirme sistemlerini test etmeye başladığını açıkladı. Rus savaş gemisine ayrıca SU-30 avcı ve SU-24 bombardıman uçakları eşlik ediyor.

PUTİN ANLAŞMAYI İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile nükleer silahların karşılıklı sınırlandırılmasını öngören Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) beş yıl uzatılmasına yönelik kararı imzaladı. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, anlaşmayı 5 Şubat 2026’ya kadar uzatan kararnameyi imzaladığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden görevi devraldıktan sonra 26 Ocak’ta Putin ile ilk kez telefonda görüşmüş, sonrasında Beyaz Saray tarafların nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik prosedürleri tamamlayacağını açıklamıştı.

ABD’DEN ‘KARADENİZ’DEYİZ’ TWEET’İ

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ise ABD 6’ncı filosunun Karadeniz tatbikatıyla ilgili tweet’ini paylaştı. Tweet’te “NATO Müttefikleri arasında birlikte çalışabilirliği artırmak amacıyla USSPorter ve USSDonaldCook Karadeniz’de NATO ve Awacs (keşif uçakları) ve P-8A ile çok alanlı deniz tatbikatı gerçekleştirdi” ifadesi yer aldı. Ayrıca Bulgaristan, Gürcistan, Türkiye, Romanya bayrakları eklenerek (Onları) desteklemek için gemilerimizle ve uçaklarımızla buradayız!” paylaşımı dikkat çekti.