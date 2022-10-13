Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Beyaz Saray'dan petrol tepkisi: Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azaltacak

Güncelleme Tarihi:

#John Kirby#Beyaz Saray#OPEC
Beyaz Saraydan petrol tepkisi: Rusyanın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azaltacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 21:42

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararını eleştirerek, “Üretim kesintisi Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azaltacak" dedi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan'ın lider bir rol oynadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkelerini petrol üretiminin kesintisine zorladığını ifade edem Kirby, birden fazla OPEC üyesinin Suudi Arabistan'ın baskısına karşı çıktığını ve oylama yapma gereği hissettiklerini söyledi. Kirby, Suudi Arabistan'ın kararına hangi üyelerin karşı çıktığını söylemeyeceğini, üyelerin kendilerinin açıklama yapmasını beklediğini aktardı.
Kirby, Suudi Arabistan tarafından "tamamen ekonomik" olduğu iddia edilen ifadelere karşı çıkarak, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı konuyu ters çevirmeye veya saptırmaya çalışabilir, ancak gerçekler basit" dedi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, OPEC+ kararının arz ve talep dengesini dikkate aldığını ve piyasa iniş çıkışlarını azaltmayı amaçladığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

Kararın ardından Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#John Kirby#Beyaz Saray#OPEC

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları