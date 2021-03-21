Beyaz Saray’dan düşme açıklaması: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Amerika, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine ziyareti öncesi görüntülenen Joe Biden’ın başkanlık uçağı Air Force 1’in merdivenlerinde üç kere ayağının takılmasını konuşuyor. ABD’li yetkililer düşmeyi rüzgârın etkisiyle açıklamaya çalışırken, Trump’ın oğlu Donald John Trump Jr., sosyal medyada “Rüzgâr değildi, millet” diye yazdı.

ÇOK RÜZGÂRLIYDI

Biden’ın düşüşü ABD medyasında ve sosyal medyada gündem olurken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’ın merdiven basamaklarında ayağının takılmasına ‘rüzgârlı hava koşullarının’ sebep olduğunu söyledi. Önceki gün meydana gelen olayla ilgili konuşan Sözcü Jean-Pierre, “Dışarısı çok rüzgârlıydı. Ben, kendim basamaklardan düşecek gibi oldum” dedi. Başkan Biden’ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu da ekledi. Biden merdivenleri çıktığı sırada rüzgârın hızı saatte 19 mil (30.5 kilometre) ölçüldü. Uluslararası Beaufort Ölçeği’ne göre bu hız, “şiddetli rüzgâr” olarak sınıflandırılıyor.

TRUMP’IN OĞLU TİYE ALDI

Bununla birlikte görüntüler, ABD’de büyük yankı buldu. Biden’ın selefi olan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald John Trump Jr., Twitter’dan yaptığı montaj video ile Joe Biden’ı alaya aldı. Videoda “babası Donald Trump’ın golf sopasıyla vurduğu top, uçağın merdiven basamaklarından çıkan Başkan Joe Biden’a isabet ederek düşmesine” yol açıyordu. Trump Jr. mesajında da, “Rüzgâr değildi, millet” diye yazdı. Twitter’da başka pek çok sosyal medya kullanıcısı da olayı alaya aldı.

KAMALA HARRIS’E GÖNDERME

Paylaşımlardan birinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in neşeli bir pozu ile Biden’ın ayağının takılması, yan yana resmedildi. Montaj fotonun üzerinde de “Kamala Harris’in başkan olmak üzere olduğunu anladığı an” ifadesi yer aldı. İleri yaşından ötürü sağlığı durumu pek çok kez gündem olan ABD Başkanı Biden, geçen kasım ayında da köpeğiyle oynarken ayağını kırmıştı.

Başkan Biden’ın basamaklarda tökezlemesi sosyal medyada karikatür ve fotomontajlara konu oldu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in sevinçli bir fotosunun üzerinde ‘Kamala Harris’in başkan olmak üzere olduğunu anladığı an” ifadesi yer aldı.

BIDEN’DAN PUTİN’E YANIT

Biden, Atlanta’ya hareket etmek için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in “görüşme” davetinin sorulması üzerine Biden, “Bir noktada görüşeceğimizden eminim” yanıtını verdi. Biden, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, “Zamanı gelince bunları uygulayacağız” yorumunu yaptı. Biden, Putin’in “katil” olduğunu öne sürmüş ve Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle “bedel ödeyeceğini” söylemişti.

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