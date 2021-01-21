Beyaz Saray'da tüm gözler onların üzerindeydi... ABD'nin kadınlarından Joe Biden'ın yemin töreninde kostümlü 'birlik mesajı'

Geçen yıl 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri kazanarak görevdeki Donald Trump'ı mağlup edip 46'ncı ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeminlerini ettiler.

Başkent Washington DC'de 20 Ocak günü oldukça hareketli geçiti. ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, dün 6 Ocak'taki kanlı baskına tanıklık eden Kongre binasının önünde kurulan platformda yemin etti. Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olan, ayrıca ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı olarak tarihe geçen Kamala Harris de yemin etti.

Törene katılan isimler arasında Donald Trump yoktu belki ancak ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve Bill Cilinton yemin töreninde partidaşları olan Joe Biden'a destek vermek için hazır bulundu.

Törene damga vuran birçok olayda en çok öne çıkanı ise Beyaz Saray'ın yeni ve eski First Lady'leri ve Başkan Yardımcı seçilen Kamala Harris'in kıyafet tercihleri oldu.

Joe Biden'ın eşi Dr. Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski First Lady'ler Michelle Obama ve Hillary Clinton şıklıklarıyla konuşuldular. Ancak konuşulan sadece kıyafetler değil aynı zamanda hepsinin kıyafet seçimindeki renkler oldu.

Beyaz Saray'ın tüm kadınları adeta sözleşmişçesine yemin töreni için benzer renklerde ve vurgulu ton geçişlerine sahip kıyafetler tercih etti.

Biden, Harris, Obama ve Clinton mavi ve mor tonlarında kıyafetler giymişlerdi. Politika ve moda yorumcularına göre bunun altında hem ABD halkına hem de dünyaya verilen bir mesaj vardı.

Mor renk ABD'de demokratların simge rengi kabul edilirken mavi ve kırmızı ise cumhuriyetçiler tarafından sıklıkla tercih edilen bir renk.

Tüm kıyafetlerin mavi ve kırmızının birleşimi mor tonlarda olması Beyaz Saray'ın yeni yönetiminin ABD ve dünyaya ülkenin iki siyasi partisinin ve görüşlerinin arasında birlik olacağı ve uyum içinde çalışılacağı mesajı verdiği yorumları yapıldı.

Beyaz Saray'a veda eden First Lady, Donald Trump'ın eşi Melania Trump ise eşinin veda töreni ve konuşması sırasında siyah renk bir döpiyes tercih etti. Şıklığını sihay eldivenlerle tamamlayan Melania için ise sükûnetli ve stil sahibi bir veda kıyafeti seçtiği yönünde yorumlar yapıldı.

Öte yandan veda konuşması sonrası Florida'ya geçen Trump çifti uçaktan inince herkesi şaşırttı. Melania Trump uçaktan canlı renklere sahip daha sade ancak yine de dikkat çeken bir elbiseyle ve oldukça neşeli bir tavırla indi. Melania'nın bu elbisesi ise yeni hayatında yer alacak farklılıklara işaret ediyor olarak yorumlandı.