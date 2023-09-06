Beyaz Saray’da koronavirüs alarmı

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Jill Biden’ın ardından Joe Biden’a da Covid-19 testi yapıldığı ve yapılan testin sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Joe Biden’a bu hafta düzenli aralıklarla test yapılacak ve semptomları takip edilecek. Öte yandan Biden’ın Hindistan’ın ev sahipliğinde 9-10 Eylül’de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi için perşembe günü Yeni Delhi’ye, pazar günü ise Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye geçmesi bekleniyor. Jill Biden, 2022 yılının ağustos ayında da koronavirüse yakalanmıştı. Joe Biden’ın da aynı yılın temmuz ayında testi Covid-19 pozitif çıkmıştı.

KÜBA: İNSAN KAÇAKÇILARI RUSYA’YA ASKER TOPLUYOR

Küba Dışişleri Bakanlığı, Rusya için savaşmak üzere insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şebekenin Küba vatandaşlarını zorla Ukrayna’daki savaşa gönderdiği ve hem Küba’da hem de Rusya’da faaliyet gösterdiği ifade edildi. Küba İçişleri Bakanlığı’nın şebekeyi etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon neticesinde şebekenin faaliyetlerine son verildiği vurgulandı. Kremlin’den konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında, bir Rus gazetesinde birçok Küba vatandaşının Rus ordusu ile sözleşme imzaladığı ve Rusya vatandaşlığı karşılığında Ukrayna’ya gönderildiği iddia edilmişti.