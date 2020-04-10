Beyaz Saray’a korona raporu yaz gelince de salgın sürebilir

ABD’de Ulusal Bilimler Akademisi’nin Beyaz Saray’a gönderdiği raporda, havaların ısınmasıyla COVID-19 salgınının yavaşlayacağı beklentisine çok fazla umut bağlanmaması gerektiği vurgulandı. Hastalığı ilişkin bulguların, salgının sosyal mesafe ve benzeri önlemlerle gerilediğinin görüldüğü ancak güneş ve nemin diğer virütik hastalıklarda olduğuna benzer bir etki yaratacağına dair güçlü bir veri bulunmadığı belirtildi.

DİKKATLİ OLUNMALI

Bu konuda yapılmış araştırmaların değerlendirildiği raporda, siyasetçilerin havalar ısınınca hastalık sona erecekmiş gibi planlama yapmasının yanlış olacağı ifade edildi. Scripps Araştırma Enstitüsü’nden Kristian Andersen, “Yaz aylarının başında hastalıkta azalma görme ihtimali mevcut. Ancak bunu doğrudan havaların ısınmasıyla ilişkilendirme konusunda dikkatli olmalıyız. Bu azalma, yayılmanın önlenmesi için konulan önlemlerden kaynaklı da olabilir” dedi.

Stanford Üniversitesi’nden David Relman ise salgın sürecinde en önemli faktörün insan davranışı olduğunu, insanların davranışlarını değiştirmesi durumunda mevsim farklılığının önemli bir faktör olmaktan çıkacağını belirtti. Raporda, Avustralya ve İran gibi ülkelerde havaların ılık olmasına rağmen salgının yayılmaya devam ettiği örnek olarak gösterildi.

GÜVENMEK DOĞRU OLMAZ

Söz konusu rapor, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Başkanı Dr. Anthony Fauci’ye de gönderildi. 26 Mart’ta NBA yıldızı Stephen Curry’nin Instagram canlı yayınına katılan Fauci, “Yaz aylarının salgının yayılımını azaltacağını beklemek mantıksız olmasa da buna güvenmek doğru olmaz” açıklamasında bulunmuştu.

TRUMP AKSİNİ SAVUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında yaptığı açıklamada, “Çin’in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur” ifadelerini kullanmıştı. Trump, benzer bir ifadeyi 16 Mart’taki konuşmasında da tekrarlamıştı.



ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, havaların ısınmasının salgını etkileyeceğine dair spekülasyonlar olduğuna işaret ederek, henüz bunu destekleyen bir veri bulunmadığını vurgulamıştı.