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Beyaz bayraklarla tehcir... Gazze'nin yüzde 70'i yerinden edildi

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#Gazze#İsrail#Tehcir
Beyaz bayraklarla tehcir... Gazzenin yüzde 70i yerinden edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:00

İsrail ordusu Gazze kentine ilerleyişini sürdürürken, İsrail ordusu dün bir kez daha sivillerin kuzeyden güneye geçişleri için saat 10.00 ile 14.00 arasında çıkış koridoru açtı.

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Sosyal medyada kadın, çocuk, yaşlı binlerce Filistinlinin zorunlu göçünün görüntüleri paylaşılırken, sivillerin İsrail ordusunun hedefi olmamak için beyaz bayraklar taşıdığı görüldü.

İsrail tanklarının gölgesinden siviller kaçmaya çalışırken İsrail ordusu bu insanların Hamas’ın canlı kalkanı olmaktan vazgeçtiğine dair propaganda yaptı. Öte yandan Gazze’deki hükümetin medya ofisi bölgede yaşayanların yüzde 70’inin yerlerinden edildiğini açıkladı. Medya ofisinin raporunda bölgedeki durumla ilgili şu veriler yer aldı:

Beyaz bayraklarla tehcir... Gazzenin yüzde 70i yerinden edildi

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinliler, kısa süreli açılan koridorlardan güneye gitmeye çalıştı.

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CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

Rapora göre ortalama olarak Gazze’deki hastanelere dakikada bir yaralı, saatte ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama altı çocuk ve beş kadın öldürülüyor. Dün itibariyle can kaybı 4 bin 237’si çocuk olmak üzere 10 bin 328 olarak açıklandı.

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#Gazze#İsrail#Tehcir

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