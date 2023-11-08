Beyaz bayraklarla tehcir... Gazze'nin yüzde 70'i yerinden edildi

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Sosyal medyada kadın, çocuk, yaşlı binlerce Filistinlinin zorunlu göçünün görüntüleri paylaşılırken, sivillerin İsrail ordusunun hedefi olmamak için beyaz bayraklar taşıdığı görüldü.

İsrail tanklarının gölgesinden siviller kaçmaya çalışırken İsrail ordusu bu insanların Hamas’ın canlı kalkanı olmaktan vazgeçtiğine dair propaganda yaptı. Öte yandan Gazze’deki hükümetin medya ofisi bölgede yaşayanların yüzde 70’inin yerlerinden edildiğini açıkladı. Medya ofisinin raporunda bölgedeki durumla ilgili şu veriler yer aldı:

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinliler, kısa süreli açılan koridorlardan güneye gitmeye çalıştı.

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CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

Rapora göre ortalama olarak Gazze’deki hastanelere dakikada bir yaralı, saatte ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama altı çocuk ve beş kadın öldürülüyor. Dün itibariyle can kaybı 4 bin 237’si çocuk olmak üzere 10 bin 328 olarak açıklandı.